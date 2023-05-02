Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam", 3 Mayıs Çarşamba akşamı 19. bölümüyle ekrana gelecek.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 1

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı  "Çöp Adam" dizisi, 19. bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 2

ÇÖP ADAM'IN YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on dokuzuncu bölümünün konusu şöyle;

Tamer, Peri’yi bulmak için endişe içinde çırpınırken, Türkan Hanım’ın telefonuyla rahat bir nefes alır.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 3

Peri ise Türkan Hanım’la çocukluğunun en acı anılarını paylaşmış ve tedavi olmak için ilk adımı atmıştır.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 4

Tamer ve Peri, Türkan Hanım’ın yanından umutla ayrılıp yalıya döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Polislerin Peri’yi götürmesine engel olamayan Tamer, Meryem’den Berrin’i de ikna ederek şikayetlerini geri çekmelerini ister ancak Meryem kabul etmez.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 5

Tamer ise elindeki tek kozu kullanır. Olayların yatışmasının ardından Meryem ve Yavuz akşam yemeğe çıkarlar.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 6

Evde bunalan Berrin de Seko’yla buluşur. Gittikleri mekanda Elit ve Selim’le karşılaşmaları ise gecenin akışını değiştirecektir. Peri’nin hüzünlü bir çocukluk anısını dinleyen Tamer, onu duygulandıracak bir sürpriz yapar.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 7

Bu sırada Berrin’in boynundaki morlukları gören Seko, yaşananları öğrenince Tamer ve Peri’yle yüzleşmek için bir hışım yalıya gelir.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 8

Berrin ve Peri’nin yatıştırma çalışmalarına rağmen iki arkadaş arasında ipler kopar. Bu yüzleşme, Berrin’in hiç beklenmedik bir adım atmasıyla sonuçlanır. Ancak bu hareketinin bir deprem etkisi yaratacağından habersizdir.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım - 9

ÇÖP ADAM 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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