Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Berrin’den beklenmeyen adım

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı "Çöp Adam" dizisi, 19. bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın on dokuzuncu bölümünün konusu şöyle;
Tamer, Peri’yi bulmak için endişe içinde çırpınırken, Türkan Hanım’ın telefonuyla rahat bir nefes alır.
Peri ise Türkan Hanım’la çocukluğunun en acı anılarını paylaşmış ve tedavi olmak için ilk adımı atmıştır.
Tamer ve Peri, Türkan Hanım’ın yanından umutla ayrılıp yalıya döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Polislerin Peri’yi götürmesine engel olamayan Tamer, Meryem’den Berrin’i de ikna ederek şikayetlerini geri çekmelerini ister ancak Meryem kabul etmez.
Tamer ise elindeki tek kozu kullanır. Olayların yatışmasının ardından Meryem ve Yavuz akşam yemeğe çıkarlar.
Evde bunalan Berrin de Seko’yla buluşur. Gittikleri mekanda Elit ve Selim’le karşılaşmaları ise gecenin akışını değiştirecektir. Peri’nin hüzünlü bir çocukluk anısını dinleyen Tamer, onu duygulandıracak bir sürpriz yapar.
Bu sırada Berrin’in boynundaki morlukları gören Seko, yaşananları öğrenince Tamer ve Peri’yle yüzleşmek için bir hışım yalıya gelir.
Berrin ve Peri’nin yatıştırma çalışmalarına rağmen iki arkadaş arasında ipler kopar. Bu yüzleşme, Berrin’in hiç beklenmedik bir adım atmasıyla sonuçlanır. Ancak bu hareketinin bir deprem etkisi yaratacağından habersizdir.