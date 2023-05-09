Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer, Berrin ve Seko’yla yüzleşiyor

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı "Çöp Adam" dizisi, 20. bölümüyle 10 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın yirminci bölümünün konusu şöyle;
Peri, Tamer ve Seko’nun kavgasının ardından Damla’nın yaşadığı hayal kırıklığını görünce dayanamaz ve kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Ancak bu, Damla’yla arasını düzeltme şansını yok edecektir.
Peri, bir yandan da Berrin ve Seko’nun ilişkisini destekleyen tek kişidir. Tamer ve Seko’nun arasını düzeltmek için çabalar ancak Tamer bu konuda taviz vermez.
Sonunda, Tamer, Berrin ve Seko’yla yüzleşir. Bu yüzleşme, Seko’nun hayatıyla ilgili büyük bir karar almasıyla sonuçlanır. Berrin ise bu kararı öğrendiğinde, engel olmak için harekete geçer.
Meryem ve Yavuz, Tamer’in Yavuz’a ne tepki vereceği endişesi içindeyken, Tamer, Yavuz’a sürpriz bir teklifle gelir.
Peri ise kendini dengede tutmak için insanüstü bir çaba harcarken, o dengeyi bozacak tek adımı atar ve annesine gider.
Bu sırada Tamer, Bülent ve Aysel’i geçici olarak yalıya taşımıştır. Ancak İpek’in Peri üzerindeki yıkıcı etkisi ve Bülent’in artık neredeyse şantaja varan talepleri, Tamer’i radikal bir adım atmaya zorlayacaktır.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan Çöp Adam'ın yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.