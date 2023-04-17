Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam" dizisi yeni bölümüyle 19 Nisan Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın on yedinci bölümünün konusu şöyle:
Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri’yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri’nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar.
Funda’nın Meryem’e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko’nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin’i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.
Ahu, Selim’le aralarını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan gerçekler her şeyi altüst eder. Bu sırada Tamer şirketteki toplantıyı kaçırdığı için Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybederler.
Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlar ancak bu yemek beklediği gibi gitmez. Şirketin temsilcisinin davranışları ve gelen sürpriz misafirin ardından yaşananlar, Tamer’in bugüne kadar görmediğimiz bir yönünü ortaya çıkartacaktır.
Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.