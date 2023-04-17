Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam" dizisi yeni bölümüyle 19 Nisan Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. Çöp Adam'ın yeni bölümüne, Tamer'in daha önce göstermediği bir yönünün ortaya çıkması damga vuracak.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam" dizisi yeni bölümüyle 19 Nisan Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 2

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on yedinci bölümünün konusu şöyle: 

Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri’yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri’nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 3

Funda’nın Meryem’e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko’nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin’i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 4

Ahu, Selim’le aralarını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan gerçekler her şeyi altüst eder. Bu sırada Tamer şirketteki toplantıyı kaçırdığı için Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybederler.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 5

Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlar ancak bu yemek beklediği gibi gitmez. Şirketin temsilcisinin davranışları ve gelen sürpriz misafirin ardından yaşananlar, Tamer’in bugüne kadar görmediğimiz bir yönünü ortaya çıkartacaktır.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 6

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 7

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor - 8

ÇÖP  ADAM 17. BÖLÜM FRAGMANI

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