Çöp Adam yeni bölümde neler olacak? Tamer'in görünmeyen yüzü ortaya çıkıyor

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on yedinci bölümünün konusu şöyle:

Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri’yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri’nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar.