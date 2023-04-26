Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı "Çöp Adam" dizisi, 18. bölümüyle 26 Nisan Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın on sekizinci bölümünün konusu şöyle;
Tamer, olanlardan sonra başta Peri olmak üzere herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Otelde ise herkes çocukları aramaktadır. Tamer ve Peri, çocukların kaybolduğunu öğrenince Berrin’in yanına giderler.
Bütün bu karmaşanın üstüne Berrin ve Ahu bir de otelden kovulmanın şokunu yaşarlar.
Ertesi gün, İpek, Tamer’le konuşmak için şirkete gider. Bunu öğrenen Peri, annesinin kaldığı yeri bulmak için harekete geçer ve bu sefer kontrolünü öyle bir kaybeder ki birine gerçekten zarar verir.
O ruh haliyle annesiyle yüzleşmeye gittiğinde ise tatsız bir sürprizle karşılaşır. Peri, artık kendinden ümidi keser ve Tamer’den onu durdurmasını ister. Önerdiği çözüm ise Tamer’i çaresiz bırakır.
Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Çöp Adam’ her çarşamba Star’da.