Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm

Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam", 26 Nisan Çarşamba akşamı 18. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizinin yeni bölümüne Peri'nin ilginç çözümü damga vuracak.

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 1

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı  "Çöp Adam" dizisi, 18. bölümüyle 26 Nisan Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 2

ÇÖP ADAM'IN YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on sekizinci bölümünün konusu şöyle;

Tamer, olanlardan sonra başta Peri olmak üzere herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Otelde ise herkes çocukları aramaktadır. Tamer ve Peri, çocukların kaybolduğunu öğrenince Berrin’in yanına giderler.

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 3

Bütün bu karmaşanın üstüne Berrin ve Ahu bir de otelden kovulmanın şokunu yaşarlar.

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 4

Ertesi gün, İpek, Tamer’le konuşmak için şirkete gider. Bunu öğrenen Peri, annesinin kaldığı yeri bulmak için harekete geçer ve bu sefer kontrolünü öyle bir kaybeder ki birine gerçekten zarar verir.

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 5

O ruh haliyle annesiyle yüzleşmeye gittiğinde ise tatsız bir sürprizle karşılaşır. Peri, artık kendinden ümidi keser ve Tamer’den onu durdurmasını ister. Önerdiği çözüm ise Tamer’i çaresiz bırakır.

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 6

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. 

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 7

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam yeni bölümde Peri'den Tamer'i çaresiz bırakan çözüm - 8

Çöp Adam’ her çarşamba Star’da.

ÇÖP ADAM 18. BÖLÜM 2 FRAGMANI

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