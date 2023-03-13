Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir

Artık Tamer ve Peri’nin arasında tek bir engel kalmıştır. Berrin, artık Tamer’i kaybettiğini kabullenmiş, kendi kabuğuna çekilmişken Peri’nin bir hamlesi onu adeta çıldırtır ve Tamer’i hayatta en korktuğu şeyle tehdit eder.