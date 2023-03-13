Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, 14. yeni bölümüyle 15 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde evlenmek üzere olan Peri ve Tamer'in beklenmedik misafiri her şeyi altüst edecek.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 2

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 15 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 3

ÇÖP ADAM'IN YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın 14. bölümünün konusu şöyle:

Tamer ve Peri yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Berrin, Meryem ve Damla yalıdan ayrılıp otele yerleşirler.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 4

Artık Tamer ve Peri’nin arasında tek bir engel kalmıştır. Berrin, artık Tamer’i kaybettiğini kabullenmiş, kendi kabuğuna çekilmişken Peri’nin bir hamlesi onu adeta çıldırtır ve Tamer’i hayatta en korktuğu şeyle tehdit eder.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 5

Annesinin üzüntüsünü gören Damla ise yaşından beklenmeyecek bir plan yapar.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 6

Tamer ve Peri, sonunda tüm sorunları çözmüş, hayatlarının en mutlu gününe hazırlanırlarken, beklenmedik bir misafir her şeyi altüst edecektir.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 7

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir - 8

Çöp Adam her çarşamba Star’da ekrana geliyor.

ÇÖP ADAM 14. BÖLÜM FRAGMANI

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