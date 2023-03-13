Çöp Adam yeni bölümde Tamer ve Peri'ye sürpriz misafir

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 15 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın 14. bölümünün konusu şöyle:
Tamer ve Peri yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Berrin, Meryem ve Damla yalıdan ayrılıp otele yerleşirler.
Artık Tamer ve Peri’nin arasında tek bir engel kalmıştır. Berrin, artık Tamer’i kaybettiğini kabullenmiş, kendi kabuğuna çekilmişken Peri’nin bir hamlesi onu adeta çıldırtır ve Tamer’i hayatta en korktuğu şeyle tehdit eder.
Annesinin üzüntüsünü gören Damla ise yaşından beklenmeyecek bir plan yapar.
Tamer ve Peri, sonunda tüm sorunları çözmüş, hayatlarının en mutlu gününe hazırlanırlarken, beklenmedik bir misafir her şeyi altüst edecektir.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Çöp Adam her çarşamba Star’da ekrana geliyor.