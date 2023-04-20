Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde"

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, bir hafta aranın ardından izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam 17. bölüme Tamer'in restoranın camını indirmesi damga vurdu. İşte detaylar...

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan "Çöp Adam" dizisi, 19 Nisan Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Dizide, Tamer'in bilinmeyen yüzünün ortaya çıkışı dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 2

"SENİ DOKTORUMLA TANIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Çöp Adam son bölümde; Peri'nin kendisine "Beni bağlamayacak mısın?" demesiyle şoke olan Tamer, Ayvalık'a gitmeden önce onu doktoruyla tanıştırmak istediğini söyledi.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 3

AYSEL, FUNDA'YI KOVDU

O anlarda Peri'nin "Bülent'i Funda'nın odasından çıkarken gördüm" yalanına inanan Aysel, Funda'yı kovdu.

Olaya müdahale eden Tamer ise ondan habersiz herhangi bir şey yapamayacaklarını söyledi. Peri de annesinin Tamer'e yazdığı notu buldu.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 4

MERYEM'DEN YENİ İMAJ

Peri'nin kendisine söylediklerinden sonra imaj değiştirmeye karar veren ve kendisini yenileyen Meryem, herkesi şaşırttı.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 5

PERİ TERAPİYE GİTTİ

Sonrasında birlikte terapiye giden Peri, uyuyamadığını ifade edince doktor ona ilaç verdi.

İlacı yutan Peri, yalıda uyurken; Berrin de Tamer ile eskiden yaşadığı evi tuttu.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 6

SEKO'DAN BERRİN'E YARDIM ELİ

Bunu duyan ve Serkan'ın ona yardım ettiğini öğrenen Tamer, bozulurken Berrin'e bir yalı aldı.

Berrin bu sürprizden hoşlanmazken, Tamer de Serkan'a kızdı. Seko da Tamer'e; Arjantin'den gelen yatırımcıları idare edemediğini, parasını dikkatli harcaması gerektiğini ifade etti.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 7

BÜLENT BEY YALIDAN KOVULDU

Babasının Dilber'e tuzak kurduğunu öğrenen ve onun tavırlarına katlanamayan Tamer, onu evden kovarken, projenin iptal olmaması için toplantıya gitmeye karar verdi.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 8

SELİM GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Cenk'in gelişiyle Ahu hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim ise şoke oldu. Berrin'e kendisine yalan söylediği için kızan Selim otelden çıktı.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 9

PERİ, İŞ YEMEĞİNİ BASTI

O sırada Tamer'i arayan ve kadın sesi duyan Peri, kıskançlık krizi geçirip Seko'yu ve Berrin'i aradı. Onlar, kendisini tersleyince Yavuz'a giden Peri, çaktırmadan kendini Etiler'deki restorana götürttü.

Tamer'in karşısına dikilen ve Elif'e kim olduğunu soran Peri, olay çıkarınca restorandan kovuldu.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 10

TAMER, RESTORANIN CAMINI KIRDI

Bu durum geçmiş travmalarını ortaya çıkarınca kontrolünü kaybeden Tamer, kovulduğu mekanın camını kırdı.

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 11

Peri'nin doktora gitmeyi kabul etmesine ve Tamer'in davranışına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Tamer'in gerçek yüzü ortaya çıktı"
"Bastırılmış duyguları gün yüzünde"
"Tamer'in pişman olacağı günleri bekliyorum"
"Tamer gerçekten sıkıntılı"
"Tamer'in çocukken her şeyi böyle içine atması şimdi patladı"
"Peri seni bitirecek Tamer"

Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde" - 12

ÇÖP ADAM 18. BÖLÜM FRAGMANI

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