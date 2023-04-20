Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde"

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan "Çöp Adam" dizisi, 19 Nisan Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Dizide, Tamer'in bilinmeyen yüzünün ortaya çıkışı dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Peri'nin kendisine "Beni bağlamayacak mısın?" demesiyle şoke olan Tamer, Ayvalık'a gitmeden önce onu doktoruyla tanıştırmak istediğini söyledi.
O anlarda Peri'nin "Bülent'i Funda'nın odasından çıkarken gördüm" yalanına inanan Aysel, Funda'yı kovdu.
Olaya müdahale eden Tamer ise ondan habersiz herhangi bir şey yapamayacaklarını söyledi. Peri de annesinin Tamer'e yazdığı notu buldu.
Peri'nin kendisine söylediklerinden sonra imaj değiştirmeye karar veren ve kendisini yenileyen Meryem, herkesi şaşırttı.
Sonrasında birlikte terapiye giden Peri, uyuyamadığını ifade edince doktor ona ilaç verdi.
İlacı yutan Peri, yalıda uyurken; Berrin de Tamer ile eskiden yaşadığı evi tuttu.
Bunu duyan ve Serkan'ın ona yardım ettiğini öğrenen Tamer, bozulurken Berrin'e bir yalı aldı.
Berrin bu sürprizden hoşlanmazken, Tamer de Serkan'a kızdı. Seko da Tamer'e; Arjantin'den gelen yatırımcıları idare edemediğini, parasını dikkatli harcaması gerektiğini ifade etti.
Babasının Dilber'e tuzak kurduğunu öğrenen ve onun tavırlarına katlanamayan Tamer, onu evden kovarken, projenin iptal olmaması için toplantıya gitmeye karar verdi.
Cenk'in gelişiyle Ahu hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim ise şoke oldu. Berrin'e kendisine yalan söylediği için kızan Selim otelden çıktı.
O sırada Tamer'i arayan ve kadın sesi duyan Peri, kıskançlık krizi geçirip Seko'yu ve Berrin'i aradı. Onlar, kendisini tersleyince Yavuz'a giden Peri, çaktırmadan kendini Etiler'deki restorana götürttü.
Tamer'in karşısına dikilen ve Elif'e kim olduğunu soran Peri, olay çıkarınca restorandan kovuldu.
Bu durum geçmiş travmalarını ortaya çıkarınca kontrolünü kaybeden Tamer, kovulduğu mekanın camını kırdı.
Peri'nin doktora gitmeyi kabul etmesine ve Tamer'in davranışına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Tamer'in gerçek yüzü ortaya çıktı"
"Bastırılmış duyguları gün yüzünde"
"Tamer'in pişman olacağı günleri bekliyorum"
"Tamer gerçekten sıkıntılı"
"Tamer'in çocukken her şeyi böyle içine atması şimdi patladı"
"Peri seni bitirecek Tamer"