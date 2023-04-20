Çöp Adam'a Tamer damga vurdu! "Bastırılmış duyguları gün yüzünde"

PERİ, İŞ YEMEĞİNİ BASTI

O sırada Tamer'i arayan ve kadın sesi duyan Peri, kıskançlık krizi geçirip Seko'yu ve Berrin'i aradı. Onlar, kendisini tersleyince Yavuz'a giden Peri, çaktırmadan kendini Etiler'deki restorana götürttü.

Tamer'in karşısına dikilen ve Elif'e kim olduğunu soran Peri, olay çıkarınca restorandan kovuldu.