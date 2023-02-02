Çöp Adam’da büyük aşk bitiyor mu? ‘Peri’den beklenen Tamer hamlesi geldi’

BERRİN BOŞANMAMAKTA KARARLI

Bunun üzerine Tamer de onu yalan söylemeye ittiğini ifade edince Peri, ona hak verdi. Sakin sakin onu yalıda bekleyeceğini belirtti. Berrin’e konuşmak için orada kalan Tamer ise onun boşanmama kararı sonrası “Yapma Berrin sen böyle bir kadın değilsin. Çekişmeler sana göre değil” dedi.

Anne olduğu için bu evliliği sürdüreceğini söyleyen Berrin, “Aramızdaki en büyük fark ne biliyor musun Tamer? Her şeye rağmen ben seni seviyorum. İnsan sevdiğini bırakmaz. Ben de seni bırakmayacağım. İyileşmeni bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.