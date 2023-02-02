Çöp Adam’da büyük aşk bitiyor mu? ‘Peri’den beklenen Tamer hamlesi geldi’

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 1 Şubat Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Tamer’e zarar verdiğini düşünen Peri’nin ayrılmak istemesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Tamer’i gelişiyle şoke olan Peri, çok sinirlense de sakinliğini korudu. Tamer’e dönen Peri, “Tamer gelecek’ dedi, geldin. Yalan söyleyecek’ dedi, söyledin” dedi. Berrin’in yalıya gelip kendisine söylediklerini anlatan Peri, ikisinin neden bir arada olduğunu sordu. Bunun üzerine Tamer de Berrin’e “Ne yapmaya çalışıyorsun Berrin? Bunlar hiç senlik hareketler değil” dedi. Mekanı terk eden Peri ise arkasından gelen Tamer’e “Bana yalan söyledin. Berrin’in önünde küçük düşürdün beni” diyerek eve gideceğini söyledi.
Bunun üzerine Tamer de onu yalan söylemeye ittiğini ifade edince Peri, ona hak verdi. Sakin sakin onu yalıda bekleyeceğini belirtti. Berrin’e konuşmak için orada kalan Tamer ise onun boşanmama kararı sonrası “Yapma Berrin sen böyle bir kadın değilsin. Çekişmeler sana göre değil” dedi.
Anne olduğu için bu evliliği sürdüreceğini söyleyen Berrin, “Aramızdaki en büyük fark ne biliyor musun Tamer? Her şeye rağmen ben seni seviyorum. İnsan sevdiğini bırakmaz. Ben de seni bırakmayacağım. İyileşmeni bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.
O sırada kendisine Bülent Yılmaz ve annesiyle olan fotoğrafını getiren Dilber’in peşinden giden Meryem, ona destek olarak yalıya getirdi. Dilber’i görünce ona bağırmaya başlayan Aysel, Meryem’in gösterdiği fotoğrafla yıkıldı.
Bülent’in Dilber’i görmesiyle tartışma iyice alevlendi. Neler olduğunu anlamaya çalışan Peri, sessiz kalırken Meryem ağabeyi Tamer’i arayıp eve gelmesini söyledi. Apar topar kalkan Berrin ve Tamer’den Berrin, ona sakin olmasını söyleyip eve götürdü.
Evde olanı biteni Meryem’den dinleyen Tamer, fotoğrafı da alarak babası Bülent’in karşısına dikildi. Tamer, Dilber’i inkar eden Bülent’i doğruyu söylemesi için korkuttu. Bunun üzerine Bülent Yılmaz, Dilber’in kızı olduğunu kabul etti.
Tamer’e destek olan ve bunu atlatacağını söyleyen Berrin’i kıskanan Peri ise Tamer’in “Sırası değil, bunları çekemeyeceğim” sözlerine bozuldu. Berrin evden gitmediği sürece dönmeyeceğini ifade eden Peri, Begüm’e gitti. Tamer de Yavuz’u onun peşinden gitmesi için görevlendirdi.
Bu sırada Begüm’e bugüne kadar istediği hiçbir şeyin olmadığını, hayatını yaşayamadığını ifade eden Peri, Tamer’i söküp alacağını vurguladı. Arkadaşına iyi olmadığını söyleyen Begüm ise onu bir psikiyatriste götürmeyi teklif etti.
Bunu kabul etmeyen Peri ise ilerleyen saatlerde dışarı çıkmak istedi. Begüm ile birlikte eğlemeye çıkan Peri, yanlarına gelip onları rahatsız eden adama rağmen mekanı terk etmedi. Yavuz’dan Peri’nin dışarda olduğu öğrenen Tamer ise soluğu mekanda aldı. Peri’yi kolundan tuttuğu gibi götürmeye çalışan Tamer, onları rahatsız eden adam tepki gösterince kavgaya tutuştu. Yavuz’un da kavgaya girmesi sonrası çıkan arbedede Tamer’in kafasında şişe kırıldı.
Hastanelik olan Tamer, odada dinlenirken önce Ahu ve Berrin ardından Meryem geldi. Seko da doktorlar konuştuğunu ifade ederken Meryem, ağabeyine zarar verdiği için Peri’ye tepki gösterdi. Seko da onu destekleyince Peri, odayı terk etti. Onun peşinden giden Ahu ise birlikte hareket etmelerini teklif etti. Buna çok kızan Peri de hızlıca odaya döndü.
Tamer ile yalnız kalmak isteyen ve odadaki herkesi kovan Peri, “Ben onların hayatlarında en değer verdikleri şeyi almaya çalışıyorum. Buna hakkım yok. Ben bundan sonra sana zarar vermek istemiyorum. Biz ikimiz bir şey yaşadık ama bitti. Bitsin diyorum” dedi.
Tamer ile yalnız kalmak isteyen ve odadaki herkesi kovan Peri, “Ben onların hayatlarında en değer verdikleri şeyi almaya çalışıyorum. Buna hakkım yok. Ben bundan sonra sana zarar vermek istemiyorum. Biz ikimiz bir şey yaşadık ama bitti. Bitsin diyorum” dedi.
Peri’nin tüm yaşananlar sonrası Tamer ile ilişkisini bitirmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Sonunda olması gereken oldu”
“Peri terk ederek doğru olanı yaptı umarım geri dönmez”
“Bakalım Tamer, Peri’nin peşini bırakabilecek mi?”
“Peri’den beklenen Tamer hamlesi geldi”
“Peri’ye bir darbe de Tamer’den geldi”
“Berrin duruşuyla hayran bırakıyor”
“Tamer dönüp dolaşıp Berrin’e dönecek bence”