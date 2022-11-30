Çöp Adam'da kim kimdir? Çöp Adam oyuncuları ve karakterleri

Çok küçük yaşta bir sürü işte çalışmış, anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakıldıktan sonra orada büyümüştür. Başarılı bir okul hayatı olan Tamer, üniversitede tanıştığı Berrin’le evlenmiş, evliliklerinin ilk yıllarında kızı Damla’yı kucaklarına almışlardır. Çektiği tüm eziyetlere rağmen zorlu hayat şartları Tamer’in içindeki çocuğu susturamamıştır. Tamer, bilgisayar oyunları tasarlayarak hayatını kazanırken, küçük bir şirket kurmuştur. Tasarladığı bilgisayar oyunları dikkat çekmiş ve bir Amerikan şirketi, çok büyük para karşılığında Tamer’in şirketinin yüzde elli birini satın almıştır. Çok sosyal bir insan değil. Suskun, az konuşan zeki bir adam. Zorlu geçen çocukluğunun izlerini taşıyor. Hala bir çocuk gibi kendi kendine oyunlar oynamayı seviyor. Hayatta gerçekten paylaştığı tek şey parası.
Peri otuzlu yaşların başlarında, özel bir bankanın güzel, başarılı müdiresi. Genç kızlığa adım attığı yıllarda annesi, sevgilisiyle yeni bir hayat kurmak için ailesini terk edince büyük hayal kırıklığı yaşamış. Daha sonra iflas eden babasını da kaybedince kız kardeşi Naz’la yapayalnız kalmış. İş adamı Sarper’le evlendikten sonra da kız kardeşiyle birlikte yaşamaya devam etmişlerdir. Sürekli kontrol altında tutulması gereken bir hastalığa yakalanan Naz için, kendi hayatından ve sosyal yaşamından ödün vererek, kardeşinin tedavisiyle uğraşmış, onu iyi hissettirmek için her türlü fedakarlığı yapmıştır.
Tamer’in üniversitede tanışıp evlendiği güzel eşi. Yetiştirme yurdunda büyüyen, annesi ve babası başında olmayan Tamer’i damat olarak kabul etmeyen babasına karşı çıkmış, onun tüm itirazlarına rağmen Tamer’le evlenmiş. Anne ve babası hayatta değil. İstanbul dışında yaşayan bir ablası, eniştesi ve yeğeni var. Başlarda Tamer’i çözmek için uğraşmış ama daha sonra, bu içine kapanık, az konuşan, duygu ve düşüncelerini fazla paylaşmayan, işkolik adamı olduğu gibi kabul etmiştir. Tamer’e çok aşık. Fedakar bir eş iyi bir anne. Uysal bir yapısı var.
Annesi ve babasını küçük yaşta kaybetmiş, akrabalarının yanında onların hizmetlerini görerek büyümüş. Bülent’le tanıştığında onu kurtarıcı olarak görmüş, Bülent de kendisine böyle kayıtsız şartsız teslim olan Aysel’in bağlılığını kullanabileceğini sezdiğinden evlenmiş. Hala kocasını çok çekici bulan ve deli gibi kıskanan Aysel, onu sürekli kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Ama bu konuda başarılı olduğu söylenemez.
Çocukluğunda ve gençliğinde annesi tarafından şımartılmış ve el üstünde tutulmuş. Anne ve babasının arka arkaya vefat etmeleriyle, eğitimini tamamlayamadan beş parasız ortada kalmış.Hayatını kazanmak için çaba sarfetmeyi göze alamamış, bir işte dikiş tutturamamış, çalışmaktan utanıyor. Son derece bencil, vurdumduymaz bir adam. Zamanında sorumluluğunu hissetmediği Tamer’in, şimdi kendilerine bakmak zorunda olduğuna inanıyor.
Tamer’in çok sevdiği kız kardeşi. Hayatı boyunca hep yanında olan abisini çok seviyor. Kırık dökük çocukluğu Meryem’in insanlara ve hayata olan güvenini yerle bir etmiş. Lise mezunu, üniversiteye devam etmek istememiş. Asosyal bir kız Meryem. Salaş, gündelik, güzelliğini gizleyen kıyafetler içinde kendini rahat hissediyor. Çevresine ilgisiz, tam bir boş vermişlik içinde, hedefi, ideali yok.
Tamer’in yetiştirme yurdundan arkadaşı yakışıklı bir genç adam. Öksüz ve yetim. Onun da okul hayatı Tamer gibi başarılı geçmiş. İşletme mezunu. Tamer’in sırdaşı, en güvendiği insan. Sözünün eri dürüst bir kişiliği var. Tamer şirketini kurduktan sonra birlikte çalışmaya başlamışlar. Gözü tok, çalışkan.
Nesrin’in hayırsız oğlu. Babasız büyümüş. Nesrin çocuğuna bakabilmek için gece gündüz çalışırken onu ihmal etmek zorunda kalmış. Yavuz’un çocukluğu kimi zaman Nesrin’in çalıştığı evlerin mutfağında, kimi zaman komşu evlerinde kalarak geçmiş. Yavuz kompleksli, tembel, güvenilmez bir adam. Kolay yoldan para sahibi olmak için yapmayacağı şey yok. Çalışmıyor. Gününü sağda solda serserilikle annesinden koparabildiği kadar parayla geçirmekte.
Tamer ve Berrin’in tek çocuğu. Babasının gözbebeği, annesinin kıymetlisi. Bülent ve Aysel’in kendisini sevmediği hissediyor ve O da onları hiç sevmiyor. Resim yapmaktan hoşlanan, hareketli, zeki bir çocuk.