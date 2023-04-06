Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı"

PERİ'DEN MERYEM'E AĞIR SÖZLER

Ertesi sabah Meryem ile Tamer sohbet ederken onların yanına gelen Peri, Meryem'in Aysel ile iş birliği yaptığını ima etti. Ardından da "Ne arkadaşın var, ne üstün başın düzgün, ne işin var. Bir tek ağabeyin var. Düş artık adamın yakasından" dedi.