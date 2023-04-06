Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı"

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, 5 Nisan akşamı 16. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan dizide, Peri'nin giderek kontrolü kaybetmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde, annesinin gelişiyle çılgına dönen Peri, onu kovarken annesi düğünde fark ettiğini söyleyerek ilaçlarına devam etmesini belirtti.
O sırada Dilber, Tamer'e Yavuz'un kavgaya tutuştuğunu söyledi. Aşağıya yardıma koşan Tamer, adamları etkisiz hale getirsede bıçak Yavuz'un kolunu sıyırdı.
Bu sırada Selim, Ahu'yu Cenk'in odasında gördü. Olay çıkaran Selim, Berrin'e olanı biteni anlattı. Berrin de "Bu aramızda kalsın. Sen yanlış anlaşmışsın, Cenk benim sevgilim" dedi.
Eve dönen Selim, olanı biteni Seko'ya anlatırken Peri ve Tamer geldi.
Bu sırada yalıya dönen Meryem de babasının Dilber ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. "Sizde insanlık namına hiçbir şey yok. Siz kimseye yukardan bakamazsınız çünkü en aşağıdasınız" dedi.
Sinirlenen Bülent tam Meryem'e tokat atacakken Aysel, eşine engel oldu. Şoka giren Meryem, Nesrin'in sözleriyle kendine geldi ve Yavuz'un yanına gitti.
Aynı akşam Begüm, kendisini arayan Peri'ye gelemeyeceğini ifade ederken, Peri'nin annesi kapıya geldi. Arkadaşını dinleyen Begüm, onu dinlemeden yolladı.
Ahu da Selim'e sürpriz yapmak istediğini söyleyerek Berrin'le Seko'ya gitti. Arabayken Tamer ile Peri'nin orada olduğunu öğrenen Berrin içeri girmedi.
Bu sırada Berrin'in hayatında biri olmadığından emin olan Tamer, Berrin'e inanmadığını ifade ederken Peri de ona bozuldu.
Ertesi sabah Meryem ile Tamer sohbet ederken onların yanına gelen Peri, Meryem'in Aysel ile iş birliği yaptığını ima etti. Ardından da "Ne arkadaşın var, ne üstün başın düzgün, ne işin var. Bir tek ağabeyin var. Düş artık adamın yakasından" dedi.
Tamer, kendisine "Meryem'den özür dile" dese de Peri geri adım atmadı. Eşinin peşinden odaya giden Tamer, onun kendi kendine konuştuğunu da duydu.
Cenk'in kapıya gelmesiyle şoke olan Berrin, Ahu'nun ev tuttuğunu öğrenince şoke oldu. Hemen Selim'le şirkette olan Ahu'nun yanına giden Berrin, ona kızarken Cenk geldi.
Cenk, Ahu'yu sorsa da Berrin'in onu zorla götürmesi Seko'nun dikkatini çekti.
Eve gitmeden önce psikoloğuna giden Tamer, Peri'nin ilacını uzatıp ne olduğunu sordu.
Doktor hanım da bu ilacı Bipolar bozukluk yaşayan hastalara verdiklerini ve eşini bir an önce doktora götürmesini tavsiye etti.
Oradan çıkınca yalıya dönen Tamer, Peri'ye Ayvalık'a gideceklerini ve orada balık yiyeceklerini söyledi.
Bunun üzerine Peri de "Bağlamayacak mısın beni? Bayıltmayacak mısın?" dedi.
Tamer'in Peri konusunda doktorundan yardım istemesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları..
"Keşke Peri’yi kaçırırken de ailen olduğunu hatırlasaydın Tamer"
"Kalbinin hak ettiği huzuru ve aşkı alacaksın Peri"
"Berrin keşke kendini bu duruma düşürmeseydin"
"Tamer’de sonunda Peri’yi bu hale getirdiğini anladı"
"Tamer madem Peri'ye inanmıyorsun, neden evlendin?"
"Peri'nin annesinin doğru söylediği ortaya çıktı"
"Tamer aydınlanmaya başladı"