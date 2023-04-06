Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisi 5 Nisan Çarşamba akşamı 16. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye, Peri'nin giderek kötüleşmesi ve Tamer'in eşi için yardım istemesi damga vurdu. İşte detaylar...

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, 5 Nisan akşamı 16. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan dizide, Peri'nin giderek kontrolü kaybetmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 2

ANNESİNİ YALIDA GÖREN PERİ ÇILGINA DÖNDÜ

Çöp Adam son bölümde, annesinin gelişiyle çılgına dönen Peri, onu kovarken annesi düğünde fark ettiğini söyleyerek ilaçlarına devam etmesini belirtti.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 3

O sırada Dilber, Tamer'e Yavuz'un kavgaya tutuştuğunu söyledi. Aşağıya yardıma koşan Tamer, adamları etkisiz hale getirsede bıçak Yavuz'un kolunu sıyırdı.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 4

BERRİN'DEN "CENK" YALANI

Bu sırada Selim, Ahu'yu Cenk'in odasında gördü. Olay çıkaran Selim, Berrin'e olanı biteni anlattı. Berrin de "Bu aramızda kalsın. Sen yanlış anlaşmışsın, Cenk benim sevgilim" dedi.

Eve dönen Selim, olanı biteni Seko'ya anlatırken Peri ve Tamer geldi.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 5

AYSEL, MERYEM'İ KORUDU

Bu sırada yalıya dönen Meryem de babasının Dilber ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. "Sizde insanlık namına hiçbir şey yok. Siz kimseye yukardan bakamazsınız çünkü en aşağıdasınız" dedi.

Sinirlenen Bülent tam Meryem'e tokat atacakken Aysel, eşine engel oldu. Şoka giren Meryem, Nesrin'in sözleriyle kendine geldi ve Yavuz'un yanına gitti.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 6

PERİ'NİN ANNESİ BEGÜM'E GİTTİ

Aynı akşam Begüm, kendisini arayan Peri'ye gelemeyeceğini ifade ederken, Peri'nin annesi kapıya geldi. Arkadaşını dinleyen Begüm, onu dinlemeden yolladı.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 7

TAMER, BERRİN'E İNANMADI

Ahu da Selim'e sürpriz yapmak istediğini söyleyerek Berrin'le Seko'ya gitti. Arabayken Tamer ile Peri'nin orada olduğunu öğrenen Berrin içeri girmedi.

Bu sırada Berrin'in hayatında biri olmadığından emin olan Tamer, Berrin'e inanmadığını ifade ederken Peri de ona bozuldu.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 8

PERİ'DEN MERYEM'E AĞIR SÖZLER

Ertesi sabah Meryem ile Tamer sohbet ederken onların yanına gelen Peri, Meryem'in Aysel ile iş birliği yaptığını ima etti. Ardından da "Ne arkadaşın var, ne üstün başın düzgün, ne işin var. Bir tek ağabeyin var. Düş artık adamın yakasından" dedi.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 9

Tamer, kendisine "Meryem'den özür dile" dese de Peri geri adım atmadı. Eşinin peşinden odaya giden Tamer, onun kendi kendine konuştuğunu da duydu.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 10

BERRİN, AHU'YU BİR KEZ DAHA KORUDU

Cenk'in kapıya gelmesiyle şoke olan Berrin, Ahu'nun ev tuttuğunu öğrenince şoke oldu. Hemen Selim'le şirkette olan Ahu'nun yanına giden Berrin, ona kızarken Cenk geldi.

Cenk, Ahu'yu sorsa da Berrin'in onu zorla götürmesi Seko'nun dikkatini çekti.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 11

TAMER DOKTORUNDAN PERİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Eve gitmeden önce psikoloğuna giden Tamer, Peri'nin ilacını uzatıp ne olduğunu sordu.

Doktor hanım da bu ilacı Bipolar bozukluk yaşayan hastalara verdiklerini ve eşini bir an önce doktora götürmesini tavsiye etti.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 12

"BAĞLAMAYACAK MISIN BENİ?"

Oradan çıkınca yalıya dönen Tamer, Peri'ye Ayvalık'a gideceklerini ve orada balık yiyeceklerini söyledi.
Bunun üzerine Peri de "Bağlamayacak mısın beni? Bayıltmayacak mısın?" dedi.

Çöp Adam'da Peri'nin davranışları korkuttu! "Tamer aydınlanmaya başladı" - 13

Tamer'in Peri konusunda doktorundan yardım istemesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları..

"Keşke Peri’yi kaçırırken de ailen olduğunu hatırlasaydın Tamer"
"Kalbinin hak ettiği huzuru ve aşkı alacaksın Peri"
"Berrin keşke kendini bu duruma düşürmeseydin"
"Tamer’de sonunda Peri’yi bu hale getirdiğini anladı"
"Tamer madem Peri'ye inanmıyorsun, neden evlendin?"
"Peri'nin annesinin doğru söylediği ortaya çıktı"
"Tamer aydınlanmaya başladı"

DAHA FAZLA GÖSTER