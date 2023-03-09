Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti'

Star TV’nin sevilen dizisi Çöp Adam, 8 Mart Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı diziye doğum günü gecesi olanları öğrenen Tamer'in Berrin ve Meryem'i evden kovup Peri'ye gitmesi damga vurdu. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar...

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 8 Mart Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Tamer'in Berrin ve Peri arasında kalması ve sonrasında ortaya çıkan gerçek dikkat çekti.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 2

Çöp Adam son bölümde, psikoloğa giden ve çocukken yaşadıklarını anlatan Tamer, "Her şeyi alacak güce geldim, başardım. Ailemi bütün yokluklardan koruyabileceğimi düşündüğüm an, kendi yokluğuma mahkum ettim onları. Oradaydım, yanlarındaydım ama yoktum. Aklım, kafam, kalbim başka yerdeydi" dedi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 3

DİLBER ÖZÜR DİLEDİ

Yaptıklarından pişman olan Dilber, soluğu Peri'nin kapısında aldı. Ona çaktırmadan ses kaydı alan Peri, onun özür dilemesiyle rahat bir nefes aldı.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 4

"HAYATINA GİRDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM PERİ"

Psikoloğundan hayatında köklü bir değişiklik yapmaması konusunda tavsiye alan Tamer, Peri'ye gitti. Kapıdan geri dönen Tamer, Peri peşinden gelince ondan hayatına girdiği için özür diledi. Dilber ile ilgili durumu anlatan Peri, Tamer "Benim kızım senin yüzünden her gece kabus görüyor" dedi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 5

Bunun üzerine Peri de ondan da Damla'dan da özür diledi. Tamer gittikten sonra saatlerce kapıda oturan Peri, "Kimsenin kabusu olmayacağım. Beni anneme benzetemeyeceksiniz" diye kendine söz verdi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 6

AYSEL VE DAMLA YAKINLAŞIYOR

Annesinin mutlu olmasına sevinen Damla, babaannesine "Annemi, Peri'den sen korur musun? Benim gücüm yetmiyor" dedi. Aysel Yılmaz da torununa "Senin annen çok güçlü, ailesine sahip çıkıyor. Berrin, o kadınla mücadele eder sen hiç merak etme" cevabını verdi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 7

TAMER'DEN BERRİN'E: SAKIN DEĞİŞME

Peri'yi gördükten sonra Seko'nun evine giden Tamer, alkolü fazla kaçırdı. Seko ve Selim de gece Tamer'i eve götürdü. Berrin odaya geldiğinde onunla dertleşen Tamer, "Bunları size yaşattığım için özür dilerim Berrin. Beni affet. Sen benim bu hayatta en güvendiğim insansın. İyi ki çocuğumun annesi sensin Berrin. Sakın değişme Berrin" dedi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 8

PERİ VE BERRİN YÜZLEŞTİ

Peri'nin kendisine yolladığı ses kaydı sonrası apar topar evden çıkan Berrin, onunla yüzleşti. Peri'den özür dilemeyeceğini söyleyen Berrin, Tamer ile barıştıklarını ve eşinin onu uzun uzun öptüğünü söyledi. Bunları hazmedemeyen Peri ise onun kafasına vazoyla vurdu. Peri, Tamer'i arayacağını söyleyince onu durdurmak isteyen Berrin, Begüm gelince sakinleşti.

Kardeşiyle kocasını çıplak bir şekilde küvette bastığını söyleyen Peri, böyle bir şeyi kimsenin hak etmediğini belirtti. Kızına benim o kadar kötü biri olmadığımı anlat diyen Peri, aldığı ses kaydını da sildi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 9

"AİLEMDEN UZAK DUR PERİ"

O sırada Meryem'le birlikte içeri giren Tamer, Peri'ye "Ailemden uzak dur. Annenin yaptıklarını yapmana izin vermem" dedi. O Berrin'i alıp giderken Peri de "Ben annem gibi değilim diye sayıklamaya başladı.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 10

Berrin ile arasını düzelten ve ailesiyle vakit geçirmeye başlayan Tamer, tatile çıkmak istediğini söyledi. Ailece Paris'e gideceklerini müjdeleyen Tamer, Berrin'i çok mutlu etti.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 11

YAVUZ GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERDİ

Tatil öncesi psikoloğuna giden Tamer, ona doğru yapıp yapmadığını sorarken dönüşte Peri ile Begüm'ü gördü. Yavuz'a devam etmesini söyleyen Tamer, onun kendisine "Doğum günü gecenizde hiç Peri Hanım'ı haklı olabileceğini düşündünüz mü?" dedi.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 12

TAMER, BERRİN'İ KOVUP PERİ'YE GİTTİ

Tamer de Yavuz'a "Hayır, çünkü karımla kardeşimi tanıyorum" cevabını verdi. Yavuz da bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini Tamer'e uzattı. Görüntüleri izleyen Tamer, eve döndüğünde Berrin ve Meryem'i evden kovdu.

Ardından Peri'ye giden Tamer, "Özür dilerim" dedi. Tamer'e sarılan Peri de "Artık hep buradasın değil mi?" diye sordu.

Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti' - 13

"YİNE BAŞA DÖNDÜK"

Doğum günü gecesinde olanları öğrenen Tamer'in Berrin ve Meryem'i evden kovup Peri'ye gitmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

"Umarım Peri de Berrin de Tamer'den kurtulur"
"Yine başa döndük"
"Berrin kurtul bu adamdan"
"Tamer, Peri'ye dönmek için bahane arıyordu ve buldu"
"Peri'ye gitmek için bahane etti Tamer"
"Tamer vicdanını rahatlatacak bir şey buldu Peri'ye gitmek için"
"Tamer yalan söyleme hakkını sahip, başkası söyleyince kıyamet kopuyor"
"Berrin, Tamer seni hak etmiyor"
"En çok canını acıtanı yanında istiyor Tamer"

N-LIFE HABERLERİ

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