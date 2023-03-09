Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 8 Mart Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Tamer'in Berrin ve Peri arasında kalması ve sonrasında ortaya çıkan gerçek dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde, psikoloğa giden ve çocukken yaşadıklarını anlatan Tamer, "Her şeyi alacak güce geldim, başardım. Ailemi bütün yokluklardan koruyabileceğimi düşündüğüm an, kendi yokluğuma mahkum ettim onları. Oradaydım, yanlarındaydım ama yoktum. Aklım, kafam, kalbim başka yerdeydi" dedi.
Yaptıklarından pişman olan Dilber, soluğu Peri'nin kapısında aldı. Ona çaktırmadan ses kaydı alan Peri, onun özür dilemesiyle rahat bir nefes aldı.
Psikoloğundan hayatında köklü bir değişiklik yapmaması konusunda tavsiye alan Tamer, Peri'ye gitti. Kapıdan geri dönen Tamer, Peri peşinden gelince ondan hayatına girdiği için özür diledi. Dilber ile ilgili durumu anlatan Peri, Tamer "Benim kızım senin yüzünden her gece kabus görüyor" dedi.
Bunun üzerine Peri de ondan da Damla'dan da özür diledi. Tamer gittikten sonra saatlerce kapıda oturan Peri, "Kimsenin kabusu olmayacağım. Beni anneme benzetemeyeceksiniz" diye kendine söz verdi.
Annesinin mutlu olmasına sevinen Damla, babaannesine "Annemi, Peri'den sen korur musun? Benim gücüm yetmiyor" dedi. Aysel Yılmaz da torununa "Senin annen çok güçlü, ailesine sahip çıkıyor. Berrin, o kadınla mücadele eder sen hiç merak etme" cevabını verdi.
Peri'yi gördükten sonra Seko'nun evine giden Tamer, alkolü fazla kaçırdı. Seko ve Selim de gece Tamer'i eve götürdü. Berrin odaya geldiğinde onunla dertleşen Tamer, "Bunları size yaşattığım için özür dilerim Berrin. Beni affet. Sen benim bu hayatta en güvendiğim insansın. İyi ki çocuğumun annesi sensin Berrin. Sakın değişme Berrin" dedi.
Peri'nin kendisine yolladığı ses kaydı sonrası apar topar evden çıkan Berrin, onunla yüzleşti. Peri'den özür dilemeyeceğini söyleyen Berrin, Tamer ile barıştıklarını ve eşinin onu uzun uzun öptüğünü söyledi. Bunları hazmedemeyen Peri ise onun kafasına vazoyla vurdu. Peri, Tamer'i arayacağını söyleyince onu durdurmak isteyen Berrin, Begüm gelince sakinleşti.
Kardeşiyle kocasını çıplak bir şekilde küvette bastığını söyleyen Peri, böyle bir şeyi kimsenin hak etmediğini belirtti. Kızına benim o kadar kötü biri olmadığımı anlat diyen Peri, aldığı ses kaydını da sildi.
O sırada Meryem'le birlikte içeri giren Tamer, Peri'ye "Ailemden uzak dur. Annenin yaptıklarını yapmana izin vermem" dedi. O Berrin'i alıp giderken Peri de "Ben annem gibi değilim diye sayıklamaya başladı.
Berrin ile arasını düzelten ve ailesiyle vakit geçirmeye başlayan Tamer, tatile çıkmak istediğini söyledi. Ailece Paris'e gideceklerini müjdeleyen Tamer, Berrin'i çok mutlu etti.
Tatil öncesi psikoloğuna giden Tamer, ona doğru yapıp yapmadığını sorarken dönüşte Peri ile Begüm'ü gördü. Yavuz'a devam etmesini söyleyen Tamer, onun kendisine "Doğum günü gecenizde hiç Peri Hanım'ı haklı olabileceğini düşündünüz mü?" dedi.
Tamer de Yavuz'a "Hayır, çünkü karımla kardeşimi tanıyorum" cevabını verdi. Yavuz da bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini Tamer'e uzattı. Görüntüleri izleyen Tamer, eve döndüğünde Berrin ve Meryem'i evden kovdu.
Ardından Peri'ye giden Tamer, "Özür dilerim" dedi. Tamer'e sarılan Peri de "Artık hep buradasın değil mi?" diye sordu.
Doğum günü gecesinde olanları öğrenen Tamer'in Berrin ve Meryem'i evden kovup Peri'ye gitmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Umarım Peri de Berrin de Tamer'den kurtulur"
"Yine başa döndük"
"Berrin kurtul bu adamdan"
"Tamer, Peri'ye dönmek için bahane arıyordu ve buldu"
"Peri'ye gitmek için bahane etti Tamer"
"Tamer vicdanını rahatlatacak bir şey buldu Peri'ye gitmek için"
"Tamer yalan söyleme hakkını sahip, başkası söyleyince kıyamet kopuyor"
"Berrin, Tamer seni hak etmiyor"
"En çok canını acıtanı yanında istiyor Tamer"