Çöp Adam'da Tamer ailesini evden kovdu! 'Peri'ye gitmek için bahane etti'

PERİ VE BERRİN YÜZLEŞTİ

Peri'nin kendisine yolladığı ses kaydı sonrası apar topar evden çıkan Berrin, onunla yüzleşti. Peri'den özür dilemeyeceğini söyleyen Berrin, Tamer ile barıştıklarını ve eşinin onu uzun uzun öptüğünü söyledi. Bunları hazmedemeyen Peri ise onun kafasına vazoyla vurdu. Peri, Tamer'i arayacağını söyleyince onu durdurmak isteyen Berrin, Begüm gelince sakinleşti.

Kardeşiyle kocasını çıplak bir şekilde küvette bastığını söyleyen Peri, böyle bir şeyi kimsenin hak etmediğini belirtti. Kızına benim o kadar kötü biri olmadığımı anlat diyen Peri, aldığı ses kaydını da sildi.