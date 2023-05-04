Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor"

TAMER'DEN SEKO'YA: SIRTIMDAN VURDUN BENİ

Ertesi sabah Peri ile birlikte şirkete giden Tamer, eşyalarını toplayan Seko'ya hep kendini sevdirmeye çalıştığını söylerken Seko da ona asla sırtını dönmediğini söyledi.



Berrin'in kendisinden intikam almak için onu kullandığını söyleyen Tamer, Seko kendisine ihanet etmediğini ifade edince "Nasıl öpersin Berrin'i? Karımdı o benim. Sırtımdan vurdun beni" diyerek yumruk attı.



O an şirkete gelen Berrin ve Damla da bu duruma şahit oldu.