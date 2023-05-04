Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor"

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 3 Mayıs akşamı yayınlanan 19. bölümüne; Peri'nin tedaviye başlaması ve Tamer ile Seko'nun arasının Berrin yüzünden bozulması damga vurdu. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar...

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 1

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam", 3 Mayıs Çarşamba akşamı 19. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Tamer ile Seko'nun Berrin yüzünden kavga etmesi ve Tamer'in bunca yıllık dostunu bir kalemde silmesi dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 2

PERİ TEDAVİYE BAŞLIYOR

Çöp Adam son bölümde; doktora giden Peri, annesinin evlendiği günden beri hayatını mahvetmeye çalıştığını söyledi. Karnında bir gelgit hissettiğini ifade eden Peri, o ağrıyı ilk kez çocukken hissettiği günü hatırladı.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 3

Hastalığının zayıf noktası olduğunu ve utandığını ifade eden Peri, kimseye bir şey söylemediğini belirtti.

Ardından doktorun desteğiyle Tamer'i oraya çağıran Peri, "Bipolar" olduğunu söyledi.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 4

POLİSLER YALIDA

Onu yalnız bırakmayacağına söz veren Tamer ise yalıya gittiklerinde Meryem'in çıktığını gördü. Ona gitmemesini söyleyen Tamer, kardeşinin tepkisini dinlerken polis geldi.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 5

MERYEM HER ŞEYİ ÖĞRENDİ

Memurlar Peri'yi ifade için götürürken Tamer, Meryem'i tehdit etti. Peri'yi kaçırdığını anlatan Tamer, ondan şikayetini geri çekmesini ve Berrin'i de ikna etmesini söyledi.

Aağabeyinin Peri'yi alıkoydukları video kaydıyla tehdit ettiklerini söyleyen Meryem, Berrin'i ikna etti.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 6

"BENİ BÖYLE BİR ADAMDAN KURTARDIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Çok sinirlenen ve şikayetini geri çeken Berrin, kendisinden özür dileyen Peri'ye "Beni ve kızımı böyle bir adamdan kurtardığın için teşekkür ederim" dedi.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 7

MERYEM YALIYA DÖNÜYOR

İpek'in yanından ayrılan Bülent'i Berrin'in evinde gören Meryem, soluğu yalıda aldı. Akşam Yavuz ile yemeğe çıkmak için hazırlanan Meryem, ağabeyinin isteğini kıramadı.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 8

TAMER'DEN PERİ'YE JEST

Çocukken annesinin orgunu elinden aldığını ve çalamadığını anlatan Peri'ye org aldıran Tamer'in isteğini yerine getiren Meryem ve Yavuz, yemeğe çıktı.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 9

SEKO, TAMER'E HESAP SORDU

Gece sonu Berrin'in boynunu gören Seko, Tamer'e hesap sormak için yalıya gitti. Tamer kendisine neden ailesini umursamadığını soran Seko'ya çizmeyi aşmamasını söyledi.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 10

Onun açığını yüzüne vurmak istemediğini söyleyen Tamer, Seko'ya Berrin'e olan duygularını hatırlattı.

Şirketten eşyalarını alacağını söyleyip sessizce yalıdan çıkan Seko, Berrin'e ona olan duygularını kendisine bile itiraf edemediğini söyledi.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 11

BERRİN, SEKO'YU ÖPTÜ

Seko ile arkadaşlığının bozulmasından korkan Berrin, ona bu yaşananları unutmalarını söyledi. Ancak sonrasında onu öptü.

Tam bu sırada Seko ile konuşmaya gelen Tamer, onları gördü.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 12

TAMER'DEN SEKO'YA: SIRTIMDAN VURDUN BENİ

Ertesi sabah Peri ile birlikte şirkete giden Tamer, eşyalarını toplayan Seko'ya hep kendini sevdirmeye çalıştığını söylerken Seko da ona asla sırtını dönmediğini söyledi.

Berrin'in kendisinden intikam almak için onu kullandığını söyleyen Tamer, Seko kendisine ihanet etmediğini ifade edince "Nasıl öpersin Berrin'i? Karımdı o benim. Sırtımdan vurdun beni" diyerek yumruk attı.

O an şirkete gelen Berrin ve Damla da bu duruma şahit oldu.

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 13

Tamer ile Seko'nun kavgasına sosyal medyadan yorum yağdı.

"Tamer, Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor"
"Asıl tedavi edilmesi gereken kişi Tamer"
"Seko bunu hak etmedi"
"Yazıklar olsun sana Tamer"
"Tamer egosunda ve kibrinde boğulup yalnız kalacak"
"Tamer yapayalnız kalsın istiyorum"
"Keşke Seko'yla evlenseydi Berrin"
"Seko ve Berrin yanlış olsa da Tamer çok haksız"

Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor" - 14

ÇÖP ADAM 20. BÖLÜM FRAGMANI

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