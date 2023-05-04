Çöp Adam'da Tamer ile Seko dostluğu bitti! "Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam", 3 Mayıs Çarşamba akşamı 19. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Tamer ile Seko'nun Berrin yüzünden kavga etmesi ve Tamer'in bunca yıllık dostunu bir kalemde silmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; doktora giden Peri, annesinin evlendiği günden beri hayatını mahvetmeye çalıştığını söyledi. Karnında bir gelgit hissettiğini ifade eden Peri, o ağrıyı ilk kez çocukken hissettiği günü hatırladı.
Hastalığının zayıf noktası olduğunu ve utandığını ifade eden Peri, kimseye bir şey söylemediğini belirtti.
Ardından doktorun desteğiyle Tamer'i oraya çağıran Peri, "Bipolar" olduğunu söyledi.
Onu yalnız bırakmayacağına söz veren Tamer ise yalıya gittiklerinde Meryem'in çıktığını gördü. Ona gitmemesini söyleyen Tamer, kardeşinin tepkisini dinlerken polis geldi.
Memurlar Peri'yi ifade için götürürken Tamer, Meryem'i tehdit etti. Peri'yi kaçırdığını anlatan Tamer, ondan şikayetini geri çekmesini ve Berrin'i de ikna etmesini söyledi.
Aağabeyinin Peri'yi alıkoydukları video kaydıyla tehdit ettiklerini söyleyen Meryem, Berrin'i ikna etti.
Çok sinirlenen ve şikayetini geri çeken Berrin, kendisinden özür dileyen Peri'ye "Beni ve kızımı böyle bir adamdan kurtardığın için teşekkür ederim" dedi.
İpek'in yanından ayrılan Bülent'i Berrin'in evinde gören Meryem, soluğu yalıda aldı. Akşam Yavuz ile yemeğe çıkmak için hazırlanan Meryem, ağabeyinin isteğini kıramadı.
Çocukken annesinin orgunu elinden aldığını ve çalamadığını anlatan Peri'ye org aldıran Tamer'in isteğini yerine getiren Meryem ve Yavuz, yemeğe çıktı.
Gece sonu Berrin'in boynunu gören Seko, Tamer'e hesap sormak için yalıya gitti. Tamer kendisine neden ailesini umursamadığını soran Seko'ya çizmeyi aşmamasını söyledi.
Onun açığını yüzüne vurmak istemediğini söyleyen Tamer, Seko'ya Berrin'e olan duygularını hatırlattı.
Şirketten eşyalarını alacağını söyleyip sessizce yalıdan çıkan Seko, Berrin'e ona olan duygularını kendisine bile itiraf edemediğini söyledi.
Seko ile arkadaşlığının bozulmasından korkan Berrin, ona bu yaşananları unutmalarını söyledi. Ancak sonrasında onu öptü.
Tam bu sırada Seko ile konuşmaya gelen Tamer, onları gördü.
Ertesi sabah Peri ile birlikte şirkete giden Tamer, eşyalarını toplayan Seko'ya hep kendini sevdirmeye çalıştığını söylerken Seko da ona asla sırtını dönmediğini söyledi.
Berrin'in kendisinden intikam almak için onu kullandığını söyleyen Tamer, Seko kendisine ihanet etmediğini ifade edince "Nasıl öpersin Berrin'i? Karımdı o benim. Sırtımdan vurdun beni" diyerek yumruk attı.
O an şirkete gelen Berrin ve Damla da bu duruma şahit oldu.
Tamer ile Seko'nun kavgasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Tamer, Berrin'i kaybetmeyi hazmedemiyor"
"Asıl tedavi edilmesi gereken kişi Tamer"
"Seko bunu hak etmedi"
"Yazıklar olsun sana Tamer"
"Tamer egosunda ve kibrinde boğulup yalnız kalacak"
"Tamer yapayalnız kalsın istiyorum"
"Keşke Seko'yla evlenseydi Berrin"
"Seko ve Berrin yanlış olsa da Tamer çok haksız"