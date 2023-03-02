Çöp Adam'da Tamer'den doktor hamlesi! 'İyileştikçe Peri'den uzaklaşacak'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 1 Mart Çarşamba akşamı 12. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Peri'nin geçmişiyle ilgili öğrendikleri sonrası korkan Tamer'in terapiye gitmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Tamer pasta üfleyeceği sırada uyanan ve içeri koşan Peri, bağırarak Meryem ve Berrin'in kendisine tuzak kurup onu bağladığını söyledi. Herkes şoke olurken Damla korkup aşağıya indi.
Kızının yanına koşan Tamer, onu sakinleştirdiği sırada içeri giren Peri'yi "Git buradan" diyerek kovdu. Akşam Damla çok korktuğu için üzülen Tamer, Berrin'i korkularına kulak verip bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına dair söz verdi.
Peri'nin anlattıklarına inansa da onun durumundan korkan Begüm, Seko'yu arayıp onunla konuşmak istediğini söyledi. Begüm, Seko'ya; Peri'nin yapabileceklerinden korktuğunu anlattı.
Sabah da Peri'ye gidip ona inanmadığını ima eden Tamer, "Ailemden ve evimden uzak dur" dedi. Evden çıkarken de Berrin'i arayıp Damla'yı at çiftliğine götürmeyi teklif etti. Yılmaz Ailesi birlikte keyifli vakit geçirdi.
Tamer, Berrin ve Damla'yı takip eden Peri; olanları söyleyip Berrin'e 'Benden özür dile' derken ses kaydı almaya başladı. Bunu fark eden Berrin de elinden telefonu alarak kaydı sildi. Sonra da Peri'ye "İyi ki seni bayıltıp bağlamışım. Yine olsa yine yaparım" dedi.
O sırada Tamer'e ulaşamayıp Berrin'i arayan Seko, Begüm ile görüştüğünü ve acil olarak konuşmaları gerektiğini ifade etti. Eşi ve kızını otele Ahu'nun yanına bırakan Tamer, Seko'ya gitti.
Begüm'ün korkusunu anlatan Seko, Peri'nin annesinin genç sevgilisini öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrendiğini anlattı. Tamer duydukları şoke olurken Seko "Ya Peri de seni öldürmeye kalksaydı?" dedi.
Begüm eve gelince ona Tamer ve ailesini takip ettiğini anlatan Peri, Berrin'in gerçeği itiraf etmediğini söyledi. Begüm, "Ya Tamer'e söyleseydi, hiç korkmadın mı?" derken Peri de "Ben bu yalanı kabul edemem" ifadelerini kullandı. Peri, Begüm'e annesinin yaptıkları ve onları terk etmesinden bahsederken yalıdaki kamera kayıtlarının işine yarayabileceğini söyledi.
Akşam Begüm'den habersiz evden çıkan Peri, Tamer'in arabasını sahilde görünce Meryem ile Dilber'in masasına gitti. Onlara her şeyi itiraf etmeleri için baskı yapan Peri, başarılı olamadı. Sonrasında da gizlice yalıya girdi.
Bu sırada Dilber'i kimin aradığını merak eden Bülent, Funda'nın yardımıyla onun geçmişine dair bilgi sahibi oldu. Aşağıda birinin olduğunu duyunca da bakmaya çalıştı.
Bülent Bey'in düşmesiyle Berrin de uyanınca panik olan Peri, evden çıktı. O sırada yalıya gelen Tamer, olanı biteni öğrenince Peri'nin geldiğini anladı. Soluğu Begüm'ün evinde alan Tamer, Peri'den hesap sordu.
Yaptığını inkar etmeyen Peri, eşinin yanında yatmadığı için onu tebrik ederken "Benden değil, bensizlikten kork" deyip onu öptü. Tamer'in gitmesine engel olan Peri, onun elini tutup uyudu. Bu sırada Tamer, ona "Kardeşinle eşini sen mi öldürdün?" diye sordu.
Begüm'ün telefonuyla uyanan Peri, Tamer'in gece gittiğini öğrenirken kapı çaldı. Dilber'i karşısında gören Peri şaşırdı.
Bu sırada terapiye giden Tamer, "Evliyim, bir kızım var. Çok zor bir çocukluk geçirdim, hepsinin üstesinden geldim. Şimdi başka bir kadına aşık oldum. O hasta, doğru kelimeyi mi kullanıyorum bilmiyorum ama deli. Ona aşık olduğuma göre ben de hasta olabilir miyim?" dedi.
Tamer ve Peri'nin ilişkilerinin gidişatına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Keşke Peri'yi kaçırdığını da söyleseydin Tamer"
"Peri ve Tamer'in ilişkisi kendilerine zarar veriyor"
"Tamer iyileştikçe Peri'den uzaklaşacak"
"Berrin de oyunu kuralına göre oynayacak"
"Peri tehlikeli biri bence"
"Tamer için doğru insan Berrin"
"Peri'nin artık kendi yoluna gitmesi gerek"