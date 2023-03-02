Çöp Adam'da Tamer'den doktor hamlesi! 'İyileştikçe Peri'den uzaklaşacak'

Tamer, Berrin ve Damla'yı takip eden Peri; olanları söyleyip Berrin'e 'Benden özür dile' derken ses kaydı almaya başladı. Bunu fark eden Berrin de elinden telefonu alarak kaydı sildi. Sonra da Peri'ye "İyi ki seni bayıltıp bağlamışım. Yine olsa yine yaparım" dedi.