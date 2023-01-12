Çöp Adam'da Tamer'den sürpriz karar! 'Berrin'e yazık oldu'

"AĞABEYİM BENİ TEK KALEMDE SİLDİ"

Ardından "Bu kadın bu evden gidecek" diye bağıran Meryem'i susturamayan Tamer, kardeşini ittirdi. Meryem, ağabeyi Peri'yi misafir odasına götürürken "Sen benim ağabeyim olamazsın. Bir kadın seni bu kadar değiştiremez" dedi. Sinirle yalıdan çıkıp koşmaya başlayan Meryem, peşinden gelen Yavuz'a da bağırdı. Yola çıkan Meryem, önünde zor duran arabanı şoförüyle de kavga etti ve ona taş attı. Karakola düşen Meryem ise ağabeyinin umrunda olmadığını söyledi. Yavuz'a "O kadın için beni tek kalemde sildi" diyen Meryem, gözaltına alınacağını duyunca üzüldü.