Çöp Adam'da Tamer'den sürpriz karar! 'Berrin'e yazık oldu'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 11 Ocak Çarşamba akşamı 7. bölümü yayınlanan diziye; Peri'nin yalıya gelmesiyle Berrin ile evliliği dağılan Tamer'in aşkı seçip, Peri'ye evlilik teklif etmesi damga vurdu.
Çöp Adam son bölümde; Peri'nin içeri gelmesiyle şoke olan ev halkından Ahu, Peri'nin üzerine saldırdı. Bu sırada bayılan Peri'nin başına giden Tamer, Ahu'yu sakinleştirmeye çalışırken; Berrin sinir krizi geçirdi. Masayı dağıtan Berrin, ablasına çocukları hazırlamalarını, gideceklerini söyledi. Berrin'i durdurmak isteyen Tamer, ona engel olamadı.
Ardından "Bu kadın bu evden gidecek" diye bağıran Meryem'i susturamayan Tamer, kardeşini ittirdi. Meryem, ağabeyi Peri'yi misafir odasına götürürken "Sen benim ağabeyim olamazsın. Bir kadın seni bu kadar değiştiremez" dedi. Sinirle yalıdan çıkıp koşmaya başlayan Meryem, peşinden gelen Yavuz'a da bağırdı. Yola çıkan Meryem, önünde zor duran arabanı şoförüyle de kavga etti ve ona taş attı. Karakola düşen Meryem ise ağabeyinin umrunda olmadığını söyledi. Yavuz'a "O kadın için beni tek kalemde sildi" diyen Meryem, gözaltına alınacağını duyunca üzüldü.
Peri ise buraya gelmesinin iyi olduğunu söyleyince Tamer şaşırdı. "Böyle mi öğrenmesi gerekiyordu?" deyince Peri, "Sen bunu yapamazdın. Bu sefer de ben mi seni kurtardım?" ifadelerini kullandı. Tamer, odadan çıkarken Peri, hayatını değiştirdiğini belirtti. Tamer, kendisine "Gitme" diyen Peri'ye "Evimdesin artık Peri. Nereye gideceğim? Uyu artık" dedi.
Berrin’i arayan ve Ahu ile konuşmak zorunda kalan Tamer, bütün gece uyumadı. Sabah kendisini arayan Seko’ya, Peri’nin kendisini uyutup yalıya geldiğini anlatan Tamer, Berrin’in gittiği oteli söyleyerek oraya gitmesini istedi.
Soluğu otelde alan Seko, Berrin ile konuşmaya çalışsa da Berrin karşı çıktı. “Bunu benden nasıl sakladın?” diye soran Berrin, Seko’dan gitmesini istedi. Ahu da onu odadan kovdu. Berrin’i ikna edemeyip yalıya gide Seko ise Peri’yi orada görünce Tamer’e kızdı. Arkadaşını anlayamadığını söyleyen Seko, Damla’yı düşünmesi gerektiğini, ona kendi çocukluğundan daha kötü şeyler yaşattığını vurguladı.
İyice çıkmaza giren Tamer ise Yavuz’un kendisini arayıp Meryem’in hastanede olduğunu söylemesiyle kardeşine koştu. Bütün gece ateşi düşmeyen ve hastanelik olan Meryem, ağabeyine kızarken; Peri’yi kast ederek “Eğer o kadın yalıda kalacaksa ben sizinle kalmayacağım” dedi.
Bu sırada ablası Ahu’nun ısrarıyla yalıya dönen Berrin, Peri’nin orada olmasıyla şoke oldu. Çılgına dönen Ahu, Peri’ye saldırmaya çalışırken, Damla da Peri’ye “Annemi artık üzme, git burdan” dedi. Damla’nın sözlerine çok üzülen Peri ise yalıyı terk etti.
Meryem ve Seko ile eve dönen Tamer, Peri’nin gittiğini duyunca Seko’ya gidip onu arayacaklarını söyledi. Bu doğrultuda Begüm’ü arayan Seko, kimliksiz bir kadın cesedi bulunduğunu öğrendi. Begüm’ün kimlik tespiti için gittiğini öğrenince onun yanına giden ikiliden Tamer, Peri’ye bir şey olmaması için dua etti ve eğer sağ salim gelirse onu bir daha bırakmayacağına dair söz verdi. Bulunan cesedin Peri’ye ait olmadığını öğrenince rahat bir nefes alan Tamer, gece eve gitti.
Evde Berrin ile karşılaşan Tamer, "Berrin, sana evlenirken verdiğim sözü tutamadım. Özür dilerim, ne desen haklısın ama benim elimde olan bir şey değil bu" derken, Berrin de "Aşık oldun yani" deyip kapıyı kapattı.
Çalışma odasına gidip, masasını dağıtan Tamer, sonrasında mahzene indi. Peri’yi düşündüğü sırada gözyaşlarına boğulan Tamer Yılmaz, Peri’yi karşısında görünce çok mutlu oldu. Peri’ye sarılan Tamer, evleneceklerini söyleyerek “Benimle evlenir misin Peri?” dedi.
Berrin’in yaşadıklarına ve Tamer’in Peri’ye evlilik teklif etmesine sosyal medyada yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
“Peri son hamleyi yapmasa iyiydi”
“Berrin sonunda patladı”
“Tamer yaşadıklarının farkında bile değil”
“Bu evlilik teklifi nerden çıktı şimdi?”
“Peri plan mı yapıyor yoksa hasta mı anlamadım?”
“Peri’nin içinden başka biri çıktı”
“Peri oyun oynuyor aşırı zeki”
“Berrin’e çok üzüldüm, Peri’nin tavırları aşırı iticiydi”
“Evlenmeyecek Peri intikam alıyor”