Çöp Adam'da Tamer'e sürpriz doğum günü! 'Berrin ve Meryem'den korkulur'

"AÇ GÖZÜNÜ BERRİN"

Peri'ye giderse geri dönüşü olmyacağını söyleyen Tamer, o taksiye binip gidince yalıya geçti. Ablasının ısrarına rağmen otele gitmeyen Berrin ise Tamer'in yanında kaldı.

Berrin ile konuşan Tamer, "Ahu'nun bu eve gelmesini istemiyorum. Bence sen de arana biraz mesafe koysan iyi olur" dedi. Bunun üzerine Tamer de Ahu'nun Peri'ye birlikte hareket etmelerini teklif ettiğini anlattı. Tamer'e çok kızan Berrin, onun kendisine akıl verecek son kişi olduğunu söyleyerek yalıyı terk etti.