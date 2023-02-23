Çöp Adam'da Tamer'e sürpriz doğum günü! 'Berrin ve Meryem'den korkulur'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 22 Şubat Çarşamba akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Tamer'in doğum günü için hazırlık yapan Berrin'in yalıya gelen Peri'yi ekarte etmesi dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Peri'nin ayrılık konuşması sonrası giyinen Tamer, hastanenin kapısına indi. Peri'ye ne yaptığını soran Tamer, konuşmak istedi. Bunun üzerine Ahu'nun kendisine yaptığı teklifi anlatan Peri, "Bunlarla uğraşmak istemediğini ve hayatının bir köşesinde sığıntı gibi kalmak istemiyorum. Yaşandı ve bitti" dedi.
Peri'ye giderse geri dönüşü olmyacağını söyleyen Tamer, o taksiye binip gidince yalıya geçti. Ablasının ısrarına rağmen otele gitmeyen Berrin ise Tamer'in yanında kaldı.
Berrin ile konuşan Tamer, "Ahu'nun bu eve gelmesini istemiyorum. Bence sen de arana biraz mesafe koysan iyi olur" dedi. Bunun üzerine Tamer de Ahu'nun Peri'ye birlikte hareket etmelerini teklif ettiğini anlattı. Tamer'e çok kızan Berrin, onun kendisine akıl verecek son kişi olduğunu söyleyerek yalıyı terk etti.
O anlarda Bülent, Aysel, Meryem ve Dilber de kavga etmeye başladı. Sesleri duyup yukarı çıkan Tamer, Dilber'i kovan babasına "Sen kimin evinden kimi kovuyorsun?" deyince Bülent "Onca yıl yüzümüze bakmayıp da elin para görünce neden getirdin bizi buraya? İntikam almak için getirdin bizi buraya" dedi.
Bunun üzerine Tamer de babasına, çocukken çalıştığı işleri hatırlatarak "Sen bizi hiç sevmedin. Biz senin sırtındaki kamburduk. Senin artıklarınla yaşayan kölelerindik" dedi.
Dilber'in de annesiyle babasının da gitmesine izin vermeyen Tamer, kardeşi Meryem, kendisine kızınca "Tüm bunlardan yoruldum. Onca yaşanan şeye rağmen hala kabul görmeye ihtiyacımız var" dedi.
Tamer'in sözlerinin üzerine düşünen Berrin, ablası Ahu ile yüzleşti. Ablasının kendisine söylediklerine çok kırılan Berrin, kızı Damla'yı alıp yalıya gitti. Ahu'nun yaptıklarına tahammülü kalmayan Selim ise ondan boşanacağını belirtti.
Seko, Meryem ve Dilber'le oturan Tamer, yalnız kaldığında Peri'nin kendisine ayrılırken söylediklerini düşündü. Onun intihar etmesinden korkan Tamer, Begüm telefonunu açmayınca Peri'nin kapısına gitti.
Peri'yi yalıya götürmek için ısrar eden Tamer, başarılı olamadı. Ona her şeyin bittiğini söyleyen Peri ise "Bunun geri dönüşü yok" dedi. Tamer gidince de Yavuz'u Meryem ile ilgili tehdit eden Peri, onun şoförlüğünde alışverişe çıktı.
Bu sırada Tamer'e sürpriz bir doğum günü partisi organize etmek isteyen Berrin, kızı Damla ile alışverişe çıktı. Berrin, kendisine tarzı dışında bir elbise seçerken Peri de Tamer'e bir bileklik hediye aldı.
Ahu ile boşanacağını Tamer'e anlatan Selim, Seko'ya giderek dertleşti. O arada Peri sinir krizi geçirince Begüm, Tamer'i aradı. Koşarak Begüm'e giden Tamer, onun iyi olduğunu görünce sinirlenerek eve geri döndü.
Tamer'in doğum günü için parti organize eden Berrin ise Peri elinde balonlarla gelince şoke oldu. Damla'ya sorunu çözeceğine dair söz veren Berrin, Meryem'i arayıp eve gelir gelmez yanına gelmesini söyledi.
Doğum günü için çocuklara oyuncak alıp onları sevindiren Tamer, akşam eve gitmek istemese de Seko'nun ısrarına dayanamadı. Bu arada Peri akşam için hazırlık yaparken Berrin de özenle hazırlandı.
Akşam olmadan Peri'yi bayıltıp bağlayan Berrin ve Meryem, hiçbir şey olmamış gibi Tamer'i karşıladı. Hepsi mutlu bir şekilde yukarı çıktıklarında Begüm geldi. Peri'nin de yalıda olacağını, kendisini onun davet ettiğini söyledi.
Peri'yi hiç görmediklerini söyleyen Meryem ile Berrin, bozuntuya vermese de Tamer endişelendi.
Berrin ve Meryem'in Peri'yi bayıltıp bağlamasına sosyal medyadan yprum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ah Begüm bütün planı alt üst ettin"
"Berrin beni çok şaşırttı"
"Peri'ye kızmaktan ziyade üzülüyorum"
"Berrin savaşırken sınırı olmadığını gösterdi"
"Tamer kendini nasıl bir ateşe attın?"
"Berrin ile Meryem'in Peri'den aşağı kalır yanı yokmuş"
"Berrin ve Meryem'den korkulur"