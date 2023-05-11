Çöp Adam'da Tamer'in geçmişi açığa çıktı! "Tek kurbanı Peri değilmiş"

BERRİN VE SEKO DERTLEŞTİ

Ardından Tamer, Damla ile birlikte dışarı çıkarken; Berrin de kızına bunu yaşattığı için pişman olduğunu söyledi.

Bunun hayatının en önemli anı olduğunu ifade eden Seko ise artık yüz yüze bakamayacaklarını, bu sebeple gitmesi gerektiğini ifade etti.