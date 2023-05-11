Çöp Adam'da Tamer'in geçmişi açığa çıktı! "Tek kurbanı Peri değilmiş"

Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam", 10 Mayıs Çarşamba akşamı 20. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Tamer'in geçmişi damga vurdu.
Çöp Adam son bölümde; babasını Seko'ya vururken gören Damla, duydukları sebebiyle annesine de babasına da ayrı kızdı.
Buna gönlü el vermeyen Peri ise "Ben yaptım. Yalan söyledim, ortalığı karıştırdım" dedi. Peri'ye kızan Damla, babasına da Seko'dan özür dilettirdi.
Ardından Tamer, Damla ile birlikte dışarı çıkarken; Berrin de kızına bunu yaşattığı için pişman olduğunu söyledi.
Bunun hayatının en önemli anı olduğunu ifade eden Seko ise artık yüz yüze bakamayacaklarını, bu sebeple gitmesi gerektiğini ifade etti.
Damla'yı dondurma yedikten sonra Ercüment ile tanıştıran Tamer, kızı eve dönmek isteyince onu Berrin'e götürdü. O sırada annesi ve babasını da götüren Tamer, birkaç gün yalıda kalacaklarını sonrasında gideceklerini belirtti.
Ablasına olanları anlatan Berrin, Seko'nun onu sevdiğini hissettiğini anlatırken Tamer de Elit ile buluşacağını söyleyip yalıdan ayrıldı.
Bu sırada Meryem'e yaşananları anlatıp ondan yardım isteyen Peri, "Seni kaçıran bir adama nasıl aşık oldun? Ağabeyimin kaçırdığı ilk kadın sen değilsin" diyen Meryem'e bunun doğru olup olmadığını sordu. Meryem de yalan söylediğini ifade ederek konuyu kapattı.
Meryem'in ardından Seko'ya giden Peri, ona Berrin ile mutlu olabileceklerini söyledi. Seko da Berrin'in istemediğini ve bu ilişkinin imkansız olduğunu belirtti.
Akşam eve gelen Tamer'i görmezden gelen Peri, "Bir kadın için Seko'yla aranı bozmaya değer mi?" dedi. Tamer de "O benim karımdı, hayat arkadaşımdı, ilk aşkımdı" deyince Peri tokat attı.
İkili aralarındaki sorunu çözünce Tamer, Berrin'i alıp Seko'ya gitti. Onları yüzleştiren Tamer, bir daha görüşmeyeceklerini ifade etti.
Aynı anlarda annesine giden Peri ise Bülent'ten uzak durması için onu uyardı. Annesine kötü bir makyaj yapan Peri, onun darbesiyle yere yığıldı. Korkuya kapılan İpek ise Tamer'i çağırdı.
Peri'yi alan Tamer, evde onunla konuşurken Bülent, İpek'in kendisinden para istediğini söyledi. Ona para vermek istemeyen Tamer, Bülent'in kendisini Berrin ve Seko arasında yaşananlarla tehdit etmesi sonrası kabul etti.
Gece Peri ile ilgilenen Tamer, Meryem'in "Kaçırdığı ilk kişi sen değilsin" sözlerini duyunca çocukluğunu hatırladı. Tamer, o dönemde de bir kızı kaçırdığını anımsadı.
Kaçırdığı kızın sürekli içki içtiği ve kendini koruyamadığını söyleyerek Meryem'e kızdığını anımsayan Tamer, soluğu onu tuttuğu yerde aldı.
Ertesi sabah Bülent'e yardım edeceğini söyleyen Tamer, onunla birlikte para çekip İpek'le buluşacakmış gibi çıktı.
Babasını İpek'i bağladığı yere götüren Tamer, "Bundan sonra paraya ihtiyacın olmayacak. Seç, ayağından mı bağlanmak istersin elinden mi?" dedi.
Bu sırada Selim'den Seko'nun Amerika'ya gideceğini duyan Berrin, onu durdurmak için havaalanına gitti. Her şeyin değiştiğini ifade eden Berrin, "Gitmeni istemiyorum" dedi.
Tamer'in daha önce de bir kadını kaçırmış olmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
"Tamer gerçekten hasta"
"Berrin, kendisini Tamer'den kurtardığı için Peri'ye teşekkür etmeli"
"Ah Tamer"
"Tamer yardım etmek için kaçırmış Peri'yi de"
"Tek kurbanı Peri değilmiş demek ki! Diğeri de mağdur ve kızıl saçlı"
"Tamer kendine göre bu yöntemle korumaya çalışıyor insanları"
"Tamer acilen tedavi olmalı"