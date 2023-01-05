Çöp Adam'da yalıda sürpriz misafir! 'Peri'nin yapabilecekleri korkuttu'

"SEN YOKSAN YOKUM TAMER"

Tamer’e o olmadan yaşayamayacağını söyleyen Peri, “Sen varsan varım, yoksan yokum anladın mı Tamer?” dedi. Ardından da “Sen bu eli bırakırsan ne yapacağımı biliyorum. Bu düşüncelerim normal değil. Bu delilik. Hayatım artık tek bir kişiye bağlı. Ben böyle olmak istemiyorum. Ne yapacaksın peki şimdi?” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Tamer de “Bilmiyorum, biraz düşüneceğim. Bambaşka bir şey hayal ediyordum. Senleyken yaşadığımı hissettim. Çalışmaktan başka bir hayatım daha olduğunu” dedi.