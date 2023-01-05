Çöp Adam'da yalıda sürpriz misafir! 'Peri'nin yapabilecekleri korkuttu'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 4 Ocak Çarşamba akşamı 6. bölümü yayınlanan diziye; hayatına devam edebilecek güce sahip olmayan Peri'yi Seko'ya götüren Tamer'in Berrin ile Peri arasında kalması ve çözüm yolu ararken düştüğü durum damga vurdu.
Çöp Adam dizisinin son bölümünde; Peri'yi intihara teşebbüs ederken bulan Tamer, onu Seko'nun evine götürdü. Karşısında Peri ve Tamer'i yan yana görünce şoke olan Seko, onları eve alsa da Tamer'e kızdı. Olanı biteni anlamaya çalışan Seko'ya izin vermek isteyen Peri, bahçeye çıktı. Tamer de arkadaşına her şeyi alatacağının sözünü vererek onun peşinden gitti.
Tamer’e o olmadan yaşayamayacağını söyleyen Peri, “Sen varsan varım, yoksan yokum anladın mı Tamer?” dedi. Ardından da “Sen bu eli bırakırsan ne yapacağımı biliyorum. Bu düşüncelerim normal değil. Bu delilik. Hayatım artık tek bir kişiye bağlı. Ben böyle olmak istemiyorum. Ne yapacaksın peki şimdi?” ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Tamer de “Bilmiyorum, biraz düşüneceğim. Bambaşka bir şey hayal ediyordum. Senleyken yaşadığımı hissettim. Çalışmaktan başka bir hayatım daha olduğunu” dedi.
Seko çay yaptığını söyleyip onları içeri çağırdı. Peri, Tamer ile Berrin’in düğün pozunu görünce de onların nikah şahidi olduğunu belirtti. Buna bozulan Peri, rahatsızlık verdiğini ifade ederek evden çıktı. Bunun üzerine Seko’ya; Peri’ye iyi davranmasını söyleyen Tamer, onun intihar etmeye çalıştığını ve kendinden korunması gerektiğini ifade etti.
Peri’ye yatak hazırlayan Seko, Tamer’in her şeyi anlatması için beklemeye başladı. O anlarda Peri’nin kendisine ne olacağını sormasıyla düşüneceğini söyleyen Tamer, onun yanından ayrılmak istemese de bunun zor bir durum olduğunu belirtti.
Seko ve Tamer uyurken kahvaltı hazırlayan Peri, onları uyandırdı. Hep birlikte keyifli bir kahvaltı yapan üçlü, ardından bahçede kahve içti. Bu sırada kötü hisseden Berrin ise odasından çıkmadı. Durumu fark eden Ahu da Tamer'in gelmediğini anladı.
Sonrasında da "Varsın gelmesin daha iyi. Dün araba aldık sana. Bugün de ev alırız, en iyisinden en güzel siteden" derken; Berrin "Abla benim derdim ev mi araba mı? Ben kocamı istiyorum" dedi. Kardeşi "İnceldiği yerden kopar" deyince ona sakin olmasını söyleyen Ahu, "Niye daha fazlası varken, azıyla yetineceksin" ifadelerini kullandı. Ardından Berrin ile Ahu, Damla'ya telefonu verip babasını arattı. Durumu anlayan Tamer ise eşine bu hamlesi için kızdı.
Ablasının sözlerinden etkilenen Berrin, onu dinleyerek Seko'ya gitmeye karar verdi. Gidip bir tatlı alan ikili, soluğu Seko'nun kapısında aldı. Bu sırada akşam için hazırlık yapan üçlüden Seko, camdan Berrin ve Ahu'yu gördü. Hemen ortalığı toparlayıp Peri'yi saklayan Seko, Berrin'i kapıda karşıladı.
İkilinin gelmesine çok kızan Tamer ise Ahu'nun isteği üzerine geldiklerini ve kardeşi için üzüldüğünü duyunca "Neyin nasıl olacağına Berrin ile biz karar veririz Ahu" diyerek karşı çıktı. Tuvalete gitmek isteyen Berrin, tam Peri'nin saklandığı odaya girecekken Tamer ona müdahale etti.
Eşine artık dayanamadığını ve iyi olmadığını söyleyen Berrin, Peri'nin kim olduğunu merak ettiğini ve hayatında birinin olup olmadığını sordu. Bu soruya cevap vermeyen Tamer ise her şeyi anlatacağını ve akşam yemeğinde eve geleceğini belirtti. Tam gidecekleri sırada bulaşıkları gören Ahu, evde biri daha olduğunu anladı.
Meryem'in telefonu sonrası Yavuz ile görüşen Tamer Yılmaz, onun güvenilir birine benzediğini ve işe başlayabileceğini açıkladı. Yavuz'un yalıda işe girmesi hem onu hem de Meryem'i mutlu etti.
Tamer'in kendisini bırakma ihtimalinden korkan Peri, saklanmanın kendisine ağır geldiğini söyleyerek yalnız kalmak istedi. Onsuz yaşayamayacağını her fırsatta belirten Peri, bir karar vermesi gerektiğini de vurguladı. Kızını görmek için eve gittiğini anlatan Tamer, geri geleceğinin sözünü verdi.
Eve gidip sofraya oturan Tamer, babası ve Selim'in ortak olacağını öğrendi. Tam Berrin ile de konuşacaklarını belirten Tamer, bir misafiri olduğunu duydu.
Yukarı çıkan Peri, gözyaşlarıyla kapıda belirince Tamer, "Peri" dedi. Bunun üzerine "Duramadım, ölecek gibi oldum. Sensiz duramadım. Ölecek gibi oldum" diyen Peri herkesi şoke etti.
Peri'nin hayata tutunabilmek için Tamer'e sarılması ve sonrasında da yalıya gitmesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Ağır travma yaşamış ve ölümün kıyısından dönüp,kaçırılıp çeşitli şiddete uğrayıp ruhu yaralarla dolmuş bir kadın Peri"
"Peri'nin hissettiklerini kalbim acıyarak hissettim"
"Hasta olan Peri. Çok ciddi bir zekâsı ve takıntılı olmanın verdiği tükenmişliği var"
"Peri'nin yapabilecekleri beni bile korkuttu"
"Peri'nin Tamer'e bağımlı bi hale gelmesi, Tamer'in hoşuna gidiyor"
"Peri diye biri yok, hayal diye düşünüyordum ama galiba Tamer hayal"
"Peri, insanları ve sevilmeyi kendinde saplantı haline getiriyor"
"Peri sen ne yaptın?"
"Peri, Tamer'den fena çıktı"
"Rüya görüyor bence Peri, yalıya gitmedi"