Çöp Adam'ın 10. bölümünde neler olacak? Peri'nin yeni planı Tamer'i çileden çıkarıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. ‘Çöp Adam’ dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın 10. bölümünün konusu şöyle;
Berrin’in tuzağına düşen Peri, Tamer’in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır.
Tamer boşanmak istemeyen Berrin’i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.
Dilber’in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur. Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.
Berrin’in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri’nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.
Peri’nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer’i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
‘Çöp Adam’ her çarşamba Star’da!
1 Şubat Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek dizinin tanıtımına; Tamer'in eşi Berrin ve aşık olduğu Peri arasında kalması damga vurdu.