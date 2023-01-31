Çöp Adam'ın 10. bölümünde neler olacak? Peri'nin yeni planı Tamer'i çileden çıkarıyor

Sevilen dizi Çöp Adam’ın 10. bölümünün konusu şöyle;

Berrin’in tuzağına düşen Peri, Tamer’in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır.