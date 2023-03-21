Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, 15. yeni bölümüyle 22 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde Peri ve Tamer arasındaki gerilim giderek artıyor.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 2

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 22 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 3

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on beşinci bölümünün konusu şöyle;

İpek’in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer’in arasında gerilim yaratır. 

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 4

Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 5

Tamer’in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar. 

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 6

Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 7

Dilber, Yavuz ve Meryem’in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber’den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 8

Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 9

Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.

Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor - 10

ÇÖP ADAM 15. BÖLÜM FRAGMANI

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