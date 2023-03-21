Çöp Adam'ın 15. bölümünde neler olacak? Peri ve Tamer arasında gerilim artıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle 22 Mart akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın on beşinci bölümünün konusu şöyle;
İpek’in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer’in arasında gerilim yaratır.
Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir.
Tamer’in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar.
Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.
Dilber, Yavuz ve Meryem’in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber’den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır.
Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır.
Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.