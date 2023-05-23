Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam 22. bölümüyle 24 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da olacak.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın yirmi ikinci bölümünün konusu şöyle;
Peri, Tamer’in, Bülent ve İpek’i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır.
Damla’dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri’nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır.
Peri, Tamer’in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur.
Bu sırada Aysel, Bülent’in başına bir şey geldiğinden emindir.
Kimden yardım istese geri teper. Sonunda en beklemediği kişi, Bülent’i bulmak için Aysel’e yardım eder.
Peri ise Bülent ve İpek’i serbest bırakması için Tamer’i ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Sonunda kararını verir ve Tamer’den habersiz harekete geçer.
Ancak bu hamlesinin, kendi hayatını karartacak bir şekilde sonuçlanacağından habersizdir.
Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.