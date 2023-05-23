Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam" dizisi yeni bölümüyle 24 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek. Yeni bölümde Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak.

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı  Çöp Adam 22. bölümüyle 24 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 2

Sevilen dizi Çöp Adam’ın yirmi ikinci bölümünün konusu şöyle;

Peri, Tamer’in, Bülent ve İpek’i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır. 

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 3

Damla’dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri’nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır. 

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 4

Peri, Tamer’in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur. 

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 5

Bu sırada Aysel, Bülent’in başına bir şey geldiğinden emindir.

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 6

Kimden yardım istese geri teper. Sonunda en beklemediği kişi, Bülent’i bulmak için Aysel’e yardım eder. 

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 7

Peri ise Bülent ve İpek’i serbest bırakması için Tamer’i ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Sonunda kararını verir ve Tamer’den habersiz harekete geçer. 

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 8

Ancak bu hamlesinin, kendi hayatını karartacak bir şekilde sonuçlanacağından habersizdir.

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 9

Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. 

Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler olacak? Peri, Bülent ve İpek’i kurtarmaya çalışacak - 10

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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