Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. ‘Çöp Adam’ dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın dokuzuncu bölümünün konusu şöyle;
Kızları Damla’yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri’nin ani baskınıyla şaşkına dönerler.
Onları birlikte gören Peri’nin tepkisi çok büyük olur. Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri’den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.
Bülent’in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem’in kafasını karıştırmıştır.
Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem’i sıkıştırır.
Peri’nin çıkardığı son olay, Berrin’in karar değiştirmesine neden olur.
Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri’ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
‘Çöp Adam’ her çarşamba Star’da!
25 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek dizinin tanıtımına; Berrin'in boşanmaktan vazgeçmesi ve Peri ile aralarındaki çekişme damga vurdu.