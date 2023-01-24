Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi, yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlara geliyor. 25 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanacak Çöp Adam 9. bölümüne Peri'nin yalıya davetsiz girişi damga vuracak. İşte Çöp Adam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. ‘Çöp Adam’ dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 2

Sevilen dizi Çöp Adam’ın dokuzuncu bölümünün konusu şöyle;

Kızları Damla’yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri’nin ani baskınıyla şaşkına dönerler.

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 3

Onları birlikte gören Peri’nin tepkisi çok büyük olur.  Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri’den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 4

Bülent’in kızı olduğunu iddia eden Dilber, Meryem’in kafasını karıştırmıştır. 

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 5

Babasının geçmişiyle ilgili bilgi almak istediği Aysel durumu öğrenince işin peşine düşmek için Meryem’i sıkıştırır.

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 6

Peri’nin çıkardığı son olay, Berrin’in karar değiştirmesine neden olur. 

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 7

Boşanmaktan vazgeçen Berrin, Peri’ye meydan okumak için harekete geçince Tamer kendini büyük bir çekişmenin içinde bulur.

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 8

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

‘Çöp Adam’ her çarşamba Star’da!

Çöp Adam'ın 9. bölümünde neler olacak? Tamer, Berrin ve Peri’nin Arasında Kalıyor - 9

9. BÖLÜM FRAGMAN

25 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek dizinin tanıtımına; Berrin'in boşanmaktan vazgeçmesi ve Peri ile aralarındaki çekişme damga vurdu.

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