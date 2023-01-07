Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Çöp Adam dizisi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizide Tamer'in eşi Berrin Yılmaz karakterine hayat veren Sedef Avcı, sette Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu ile sette verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Avcı, rol arkadaşı Sangu ile pozuna "Ortalık yangın yeri bizde durum bu" notunu düştü.
Çöp Adam'da Tamer'in annesi Aysel'i canlandıran Füsun Demirel ise bu kareye "Aman da benim tatlı gelinlerim" yorumunu yaptı.
Çöp Adam dizisinin 4 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüne; Peri'yi Seko'ya götüren ve iyice köşeye sıkışan Tamer'in bir çözüm yolu bulmaya çalıştığı sırada, yalıya gelen davetsiz misafir damga vurmuştu.
Kadrosunda Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesi konu ediliyor.