Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu

Star TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Çöp Adam'ın Berrin ve Peri'sinden set pozu geldi. Sedef Avcı, rol arkadaşı Elçin Sangu ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Çöp Adam dizisi, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu - 2

Dizide Tamer'in eşi Berrin Yılmaz karakterine hayat veren Sedef Avcı, sette Çöp Adam'ın Peri'si Elçin Sangu ile sette verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu - 3

"ORTALIK YANGIN YERİ"

Avcı, rol arkadaşı Sangu ile pozuna "Ortalık yangın yeri bizde durum bu" notunu düştü.

Çöp Adam'da Tamer'in annesi Aysel'i canlandıran Füsun Demirel ise bu kareye "Aman da benim tatlı gelinlerim" yorumunu yaptı.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu - 4

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çöp Adam dizisinin 4 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüne; Peri'yi Seko'ya götüren ve iyice köşeye sıkışan Tamer'in bir çözüm yolu bulmaya çalıştığı sırada, yalıya gelen davetsiz misafir damga vurmuştu.

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu - 5

Çöp Adam 7. bölüm fragmanı

Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu - 6

Kadrosunda Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı Çöp Adam dizisi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesi konu ediliyor.

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