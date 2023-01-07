Çöp Adam'ın Berrin'i Sedef Avcı'dan Elçin Sangu ile set pozu

"ORTALIK YANGIN YERİ"

Avcı, rol arkadaşı Sangu ile pozuna "Ortalık yangın yeri bizde durum bu" notunu düştü.

Çöp Adam'da Tamer'in annesi Aysel'i canlandıran Füsun Demirel ise bu kareye "Aman da benim tatlı gelinlerim" yorumunu yaptı.