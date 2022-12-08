Çöp Adam’ın gerçek hikayesini Gülseren Budayıcıoğlu anlattı: Kimi anlatıyor? Tamer gerçekte kim?

Budayıcıoğlu Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Tamer karakteriyle ilgili şunları söyledi; "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."