Çöp Adam’ın gerçek hikayesini Gülseren Budayıcıoğlu anlattı: Kimi anlatıyor? Tamer gerçekte kim?

Türk psikiyatr ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yeni projesi Çöp Adam'la ilgili açıklamalarda bulundu. Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Merhaba sevgili arkadaşlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim ama çok heyecanlıyım, biliyorsunuz bu akşam Star TV'de benim hikayelerimden yeni dizimiz Çöp Adam başlıyor. Benim hikayelerim hep çocukluktan başlar. Çünkü çocuklukta yaşadıklarımız, zihnimize yazılanlar aslında kaderimizi yazıyor" dedi.
Hikaye hakkında ipuçları veren Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz" diye konuştu.
Budayıcıoğlu Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Tamer karakteriyle ilgili şunları söyledi; "Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."
"Gerçek hikayeden alınmıştır" diye tanıtılan dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu ediniyor. Hikayenin gerçek sahipleri ise etik kuralları çerçevesinde paylaşılmıyor.