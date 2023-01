Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı

"ALLAH AİLEMİN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsün?

Ailemi. Allah eksikliklerini göstermesin. Onlar olmasa biliyorum her şey devam eder ama hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Onlar her zaman neşemin, mutluluğumun, kavgalarımın, duygularımın, paylaştıklarımın, şakalarımın, gözlemlerimin, kısacası her şeyimin kaynağı.

Seçebildiğim ailem de bir o kadar önemli benim için. Bilmem ki insandan neyi çıkarırsak geriye bir şey kalmaz. İnsanlıklarını vicdanlarını, merhametlerini, ahlakını, neşesini, ailesini, aslında hepsi. Yani beni ben yapan her şey bir ahenk içinde olmalı. Biri eksik olursa ahenk bozulur. Büyüsü kaçar gibi sanki.