Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı

Öncelikle Star TV ailesine hoş geldiniz. 'Çöp Adam' dizisine nasıl dahil oldunuz, sizi heyecanlandıran ne oldu? Projeyi kabul etmenizde en büyük etken ne oldu?

Hoş buldum. Senaryo beni çok heyecanlandırdı. Okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Uzun zaman sonra dram oynayacak olmak da beni heyecanlandırdı tabii. En büyük etkenlerden biri bu.

