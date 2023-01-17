Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam, çarşamba akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı dizide 'Meryem Yılmaz'a hayat veren Elçin Afacan, canlandırdığı karakterden set ortamına merak edilenleri ntv.com.tr'ye anlattı.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 1

Öncelikle Star TV ailesine hoş geldiniz. 'Çöp Adam' dizisine nasıl dahil oldunuz, sizi heyecanlandıran ne oldu? Projeyi kabul etmenizde en büyük etken ne oldu?

Hoş buldum. Senaryo beni çok heyecanlandırdı. Okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Uzun zaman sonra dram oynayacak olmak da beni heyecanlandırdı tabii. En büyük etkenlerden biri bu.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 2

"MERYEM İÇİN HER GÜN YENİ BİR SERÜVEN"

Canlandırdığın Meryem karakteri için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin?

Aslında geçirdim diyemeyiz. Hala daha hazırlandığımı hissediyorum. Yani her gün yeni bir tarafından bakmaya başlıyorum. Karakterin eksik kalan ya da ilk kez gördüğümüz taraflarını keşfediyorum. Elbette bu süreç kolay olmuyor. Genel olarak bunca zorluk ve travmanın üstünden gelip anne babasıyla aynı evde yaşamaya çalışan Meryem için her gün yeni bir serüven.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 3

"MERYEM'İN HAYATA KARŞI DURUŞUNA DİKKAT EDİYORUM"

Meryem’i yorumlarken özellikle nelere dikkat ediyorsun?

Özellikle hayata karşı olan duruşuna dikkat ediyorum. İçinde henüz sönmemiş ama cılız bir şekilde yanan neşe ateşinin var olduğunu düşünüyorum. Sinirlenince ya da üzüldüğünde gözlerini kapadığında hep kendine sarıldığını hayal ediyorum Meryem’in. Aslında karakteri yorumlamaya çalışırken benim için en kritik soru: "Meryem ne hissediyor şu an?" oluyor. Bu soruyla sahneye girip bu soruyla çıkıyorum.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 4

"MERYEM'E 'NE OLUR VAZGEÇME' DEMEK İSTERDİM"

Kırık dökük bir çocuk Meryem, Elçin Afacan olarak ona neler söylemek isterdin? Tavsiyen ne olurdu?

O kadar söylenecek şey var ki hangi kelimelerle dile getireceğimi aslında bilemiyorum. Sanırım ara ara Meryem’e “Bildiğin gibi olsun. Ama ne olur vazgeçme” demek isterdim.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 5

"UMARIM DİZİ DAHA ÇOK SEVİLİR"

Çok kısa sürede seyirci 'Çöp Adam' dizisini çok beğendi, ilgiyle izliyor. Sen neler düşünüyorsun seyirci sence en çok neyi sevdi?

Aslında bu zor bir soru. Bu o kadar bireysel bir konu ki cevap vermek gerçekten zor. Benim için 'Çöp Adam’ı ilgi çekici yapan sürekli “Peki nasıl? Niye?” sorularını sordurtuyor olması. Umarım seyircilerimiz de dizimizi daha da çok severler.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 6

"O KADAR DRAMIN ÜZERİNE İNSANIN GÜLMEYE İHTİYACI OLUYOR"

Gelelim seyircinin merak ettiği başka bir konuya; Set aralarında neler yapıyorsun?

Aslında set aralarında genelde ya telefondan bir şeyler okuyorum ya da dinleniyorum. Bazen komik videolara düştüğüm de oluyor. Eee, o kadar dram üzerine gidince insanın gülmeye ihtiyacı oluyor.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 7

"BU İŞTE OLMAK BENİ BESLİYOR"

Şu an hayatının hangi dönemindesin?

Bunu düşünmemiştim. Sanırım “Henüz yeni başlıyoruz hazır mıyız?” dediğim yerdeyim. Şu an bu işte olmak beni çok besliyor. Onun için yeni başlıyormuşum gibi hissettiğim bir yerdeyim.

Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı - 8

"ALLAH AİLEMİN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsün?

Ailemi. Allah eksikliklerini göstermesin. Onlar olmasa biliyorum her şey devam eder ama hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Onlar her zaman neşemin, mutluluğumun, kavgalarımın, duygularımın, paylaştıklarımın, şakalarımın, gözlemlerimin, kısacası her şeyimin kaynağı.

Seçebildiğim ailem de bir o kadar önemli benim için. Bilmem ki insandan neyi çıkarırsak geriye bir şey kalmaz. İnsanlıklarını vicdanlarını, merhametlerini, ahlakını, neşesini, ailesini, aslında hepsi. Yani beni ben yapan her şey bir ahenk içinde olmalı. Biri eksik olursa ahenk bozulur. Büyüsü kaçar gibi sanki.

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