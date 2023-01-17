Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan: Dram oynayacak olmak beni heyecanlandırdı

Öncelikle Star TV ailesine hoş geldiniz. 'Çöp Adam' dizisine nasıl dahil oldunuz, sizi heyecanlandıran ne oldu? Projeyi kabul etmenizde en büyük etken ne oldu?
Hoş buldum. Senaryo beni çok heyecanlandırdı. Okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Uzun zaman sonra dram oynayacak olmak da beni heyecanlandırdı tabii. En büyük etkenlerden biri bu.
Canlandırdığın Meryem karakteri için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin?
Aslında geçirdim diyemeyiz. Hala daha hazırlandığımı hissediyorum. Yani her gün yeni bir tarafından bakmaya başlıyorum. Karakterin eksik kalan ya da ilk kez gördüğümüz taraflarını keşfediyorum. Elbette bu süreç kolay olmuyor. Genel olarak bunca zorluk ve travmanın üstünden gelip anne babasıyla aynı evde yaşamaya çalışan Meryem için her gün yeni bir serüven.
Meryem’i yorumlarken özellikle nelere dikkat ediyorsun?
Özellikle hayata karşı olan duruşuna dikkat ediyorum. İçinde henüz sönmemiş ama cılız bir şekilde yanan neşe ateşinin var olduğunu düşünüyorum. Sinirlenince ya da üzüldüğünde gözlerini kapadığında hep kendine sarıldığını hayal ediyorum Meryem’in. Aslında karakteri yorumlamaya çalışırken benim için en kritik soru: "Meryem ne hissediyor şu an?" oluyor. Bu soruyla sahneye girip bu soruyla çıkıyorum.
Kırık dökük bir çocuk Meryem, Elçin Afacan olarak ona neler söylemek isterdin? Tavsiyen ne olurdu?
O kadar söylenecek şey var ki hangi kelimelerle dile getireceğimi aslında bilemiyorum. Sanırım ara ara Meryem’e “Bildiğin gibi olsun. Ama ne olur vazgeçme” demek isterdim.
Çok kısa sürede seyirci 'Çöp Adam' dizisini çok beğendi, ilgiyle izliyor. Sen neler düşünüyorsun seyirci sence en çok neyi sevdi?
Aslında bu zor bir soru. Bu o kadar bireysel bir konu ki cevap vermek gerçekten zor. Benim için 'Çöp Adam’ı ilgi çekici yapan sürekli “Peki nasıl? Niye?” sorularını sordurtuyor olması. Umarım seyircilerimiz de dizimizi daha da çok severler.
Gelelim seyircinin merak ettiği başka bir konuya; Set aralarında neler yapıyorsun?
Aslında set aralarında genelde ya telefondan bir şeyler okuyorum ya da dinleniyorum. Bazen komik videolara düştüğüm de oluyor. Eee, o kadar dram üzerine gidince insanın gülmeye ihtiyacı oluyor.
Şu an hayatının hangi dönemindesin?
Bunu düşünmemiştim. Sanırım “Henüz yeni başlıyoruz hazır mıyız?” dediğim yerdeyim. Şu an bu işte olmak beni çok besliyor. Onun için yeni başlıyormuşum gibi hissettiğim bir yerdeyim.
Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsün?
Ailemi. Allah eksikliklerini göstermesin. Onlar olmasa biliyorum her şey devam eder ama hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Onlar her zaman neşemin, mutluluğumun, kavgalarımın, duygularımın, paylaştıklarımın, şakalarımın, gözlemlerimin, kısacası her şeyimin kaynağı.
Seçebildiğim ailem de bir o kadar önemli benim için. Bilmem ki insandan neyi çıkarırsak geriye bir şey kalmaz. İnsanlıklarını vicdanlarını, merhametlerini, ahlakını, neşesini, ailesini, aslında hepsi. Yani beni ben yapan her şey bir ahenk içinde olmalı. Biri eksik olursa ahenk bozulur. Büyüsü kaçar gibi sanki.