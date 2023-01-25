Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan'dan doğum günü paylaşımı

"MERYEM'İN HAYATA KARŞI DURUŞUNA DİKKAT EDİYORUM"

Ünlü isim, "Meryem’i yorumlarken özellikle nelere dikkat ediyorsun?" sorusuna da "Özellikle hayata karşı olan duruşuna dikkat ediyorum. İçinde henüz sönmemiş ama cılız bir şekilde yanan neşe ateşinin var olduğunu düşünüyorum. Sinirlenince ya da üzüldüğünde gözlerini kapadığında hep kendine sarıldığını hayal ediyorum Meryem’in. Aslında karakteri yorumlamaya çalışırken benim için en kritik soru: "Meryem ne hissediyor şu an?" oluyor. Bu soruyla sahneye girip bu soruyla çıkıyorum" cevabını vermişti.