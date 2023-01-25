Çöp Adam'ın Meryem'i Elçin Afacan'dan doğum günü paylaşımı

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisinde Meryem karakterini canlandıran Elçin Afacan, 21 Ocak tarihinde 32 yaşına bastı.
Doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutlayan Elçin Afacan, partiden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Afacan'ın doğum günü partisine Çöp Adam dizisindeki rol arkadaşları Sedef Avcı, Ali Yoğurtçuoğlu ve Şeyda Terzioğlu da katıldı.
Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Elçin Afacan, doğum günü pozlarına "Ben yeni yaşıma giriş yaptım. Bitti gitti. Çok eğlendim hep güldüm. Umarım tüm sene boyunca yeni bir yaş alana kadar, gülmekten, neşeden ve güzelden iyiden ayrılmam. Sağlıklı, başarılı, şükürler ile dolu bir yıl olsun benim için. Hep artsın azalmasın, taşsın dökülmesin. Hadi seneye görüşürüz" notunu düştü.
Öte yandan geçtiğimiz hafta 'Çöp Adam' dizisiyle ilgili ntv.com.tr'ye konuşan Elçin Afacan, "Projeyi kabul etmenizde en büyük etken ne oldu?" sorusuna; "Senaryo beni çok heyecanlandırdı. Okuduğumda gerçekten çok etkilendim. Uzun zaman sonra dram oynayacak olmak da beni heyecanlandırdı tabii. En büyük etkenlerden biri bu" yanıtını vermişti.
Ünlü isim, "Meryem’i yorumlarken özellikle nelere dikkat ediyorsun?" sorusuna da "Özellikle hayata karşı olan duruşuna dikkat ediyorum. İçinde henüz sönmemiş ama cılız bir şekilde yanan neşe ateşinin var olduğunu düşünüyorum. Sinirlenince ya da üzüldüğünde gözlerini kapadığında hep kendine sarıldığını hayal ediyorum Meryem’in. Aslında karakteri yorumlamaya çalışırken benim için en kritik soru: "Meryem ne hissediyor şu an?" oluyor. Bu soruyla sahneye girip bu soruyla çıkıyorum" cevabını vermişti.