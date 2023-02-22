Çöp Adam'ın yeni bölümü bu akşam! Berrin, Tamer’den vazgeçmiyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle bu akşam Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın onuncu bölümünün konusu şöyle:
Peri’nin ani ayrılık kararıyla sarsılan Tamer, durumu kabul etmek istemez. Aşkları yeni bir sınavdan geçerken ikisi de ayrı ayrı acı çekmektedirler. Tamer Peri’yi geri döndürmek için çaba sarf ederken, Peri’nin Tamer’in aşkını ispat etmesine ihtiyacı vardır.
Ahu’nun Peri’ye yaptığı teklifi öğrenen Tamer, durumu Berrin’le paylaşır. Ablasının gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayan Berrin ipleri koparma noktasına getirir. Selim’in de sabrını taşıran Ahu bir anda yalnızlığıyla baş başa kalır.
Tamer Peri kendisinden vazgeçtiğini düşünürken, Peri bir sürprizle ona geri dönmeyi planlamaktadır. Ancak evliliğini kurtarmak için kolları sıvayan Berrin’in başlattığı savaştan geri çekilmeye hiç niyeti yoktur. İki kadının mücadelesi Tamer’e her zamankinden daha zor günler yaşatacaktır.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Çöp Adam her çarşamba Star’da ekrana geliyor.