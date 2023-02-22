Çöp Adam'ın yeni bölümü bu akşam! Berrin, Tamer’den vazgeçmiyor

Tamer Peri kendisinden vazgeçtiğini düşünürken, Peri bir sürprizle ona geri dönmeyi planlamaktadır. Ancak evliliğini kurtarmak için kolları sıvayan Berrin’in başlattığı savaştan geri çekilmeye hiç niyeti yoktur. İki kadının mücadelesi Tamer’e her zamankinden daha zor günler yaşatacaktır.