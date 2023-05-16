Çöp Adam'ın yeni bölümü: Peri büyük bir şok yaşıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam", yeni bölümüyle 17 Mayıs Çarşamba akşamı Star’da olacak.
Sevilen dizi "Çöp Adam"ın yirmi birinci bölümünün konusu şöyle:
Tamer, Bülent ve İpek artık sorun çıkaramayacağı için bir nebze rahatlamıştır. Peri ise her şeyden habersiz, Tamer’in verdiği paranın onları durduramacağından endişelidir.
Berrin, Seko’yu kalmaya ikna etse de bu ilişki konusunda sadece Tamer’e karşı değil, en sevdiklerine karşı da savaş vermek zorunda kalacağı için gergindir. Peri ve Tamer, sonunda Ercü’nün amcasıyla tanışmaya giderler ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Yavuz, Meryem ve Dilber, restoranda çalışmaya başlamanın heyecanındadır. Özellikle Dilber, mutfak konusundaki yeteneklerini öne çıkarmaya kararlıdır. Bu sırada Tamer, Meryem’i çok mutlu edecek bir davette bulunur.
Peri, Elit konusunu artık takıntı haline getirmiştir. Şirkete gittiğinde Elit ve Tamer’i birlikte görünce korkularıyla yüzleşmeye karar verir ve ters köşe bir hamle yapar. Bu hamle, içini rahatlatmak yerine şüphelerini artırmaktan ve Tamer’le arasını germekten başka bir işe yaramaz. Üstüne, Tamer’in gizemli tavırları Peri’nin kuşkularını iyice büyütür. Peri, sonunda gerçeği anlamak için çaresizce bir adım atar ve beklediğinden daha büyük bir şok yaşar.
"Çöp Adam", Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
"Çöp Adam" her çarşamba Star’da yayınlanıyor.