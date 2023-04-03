Çöp Adam'ın yeni bölümü: Tamer, Peri’nin ruh sağlığından giderek endişeleniyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı "Çöp Adam" dizisi yeni bölümüyle 5 Nisan Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın on altıncı bölümünün konusu şöyle:
Peri’nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman’ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent’e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim’in Ahu’yu Cenk’in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.
Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko’nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri’nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel’e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.
Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.