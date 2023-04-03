Çöp Adam'ın yeni bölümü: Tamer, Peri’nin ruh sağlığından giderek endişeleniyor

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on altıncı bölümünün konusu şöyle:

Peri’nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman’ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent’e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim’in Ahu’yu Cenk’in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.