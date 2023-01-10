Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu)

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam dizisi, yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde Tamer hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 1

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor.“Çöp Adam” dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek…

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 2

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin yedinci bölümünün konusu ise şöyle ;

Peri’nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer’le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.  

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 3

Peri’nin korunmaya ihtiyacı olduğunu bilen Tamer iyice köşeye sıkışır, ailesinin paramparça oluşunu eli kolu bağlı izlemek durumunda kalır.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 4

Tüm gerçekler gün yüzüne çıkınca dönüşü olmayan kararlar alan Berrin’i durduran ve yönlendiren yine Ahu olur. Ahu’nun öfkeyle attığı adımlar, herkesi bir adım daha sona yaklaştırır.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 5

Tamer için her şey kontrolden çıkmışken, hayatının en büyük korkusuyla yüzleşmek  zorunda kalır.

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 6

Engin Altan Düzyatan ve  Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

7. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Çöp Adam'ın yeni bölümünden yansıyan kareler...

Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 7
Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 8
Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu) - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER