Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? (Çöp Adam 7. bölüm konusu)

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin yedinci bölümünün konusu ise şöyle ;

Peri’nin yalıya gelişi evde bomba etkisi yaratır. Bir anda ortalık yangın yerine dönerken Berrin, Tamer’le ilgili şüphelerinde haklı olduğunu en acı şekilde öğrenir.