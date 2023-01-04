Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? Tamer köşeye sıkışıyor...

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin altıncı bölümünün konusu ise şöyle:

Hayatına kaldığı yerden devam edecek gücü olmayan Peri’yi Seko’ya götürmek zorunda kalan Tamer, Seko’nun büyük tepkisiyle karşılaşınca, bu güne kadar gizlediği her şeyi anlatmak zorunda kalır.

Peri’nin hayata tutunabilmek için kendisine sarıldığını gören Tamer tam bir çıkmaza girmiştir. Bir yandan, Peri’ye karşı hislerini kontrol etmeye çalışırken, bir yandan Berrin’e karşı suçluluk duygusuyla kıvranmaktadır.