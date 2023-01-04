Çöp Adam'ın yeni bölümünde ne olacak? Tamer köşeye sıkışıyor...

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor. Çöp Adam dizisi 6. bölümüyle bu akşam Star’da ekrana gelecek.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam dizisinin altıncı bölümünün konusu ise şöyle:
Hayatına kaldığı yerden devam edecek gücü olmayan Peri’yi Seko’ya götürmek zorunda kalan Tamer, Seko’nun büyük tepkisiyle karşılaşınca, bu güne kadar gizlediği her şeyi anlatmak zorunda kalır.
Peri’nin hayata tutunabilmek için kendisine sarıldığını gören Tamer tam bir çıkmaza girmiştir. Bir yandan, Peri’ye karşı hislerini kontrol etmeye çalışırken, bir yandan Berrin’e karşı suçluluk duygusuyla kıvranmaktadır.
Tamer’in kendisinden hızla uzaklaştığını hisseden Berrin, Ablası Ahu’nun da baskısıyla, Tamer’in izini sürmek için harekete geçer.
Ahu’nun düğümü çözmek üzere olduğunu anlayan Tamer köşeye sıkıştığını anlar. Bir çözüm yolu bulmaya çalışırken patlayan olay, durumu içinden çıkılmaz hale getirecektir.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.