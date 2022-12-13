Çöp Adam'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragmana damga vuran sahne: Berrin mahzeni keşfediyor

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam'ın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölüm konusu şöyle:

Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır. Ablası Ahu’nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin’in Tamer’in sadakatini sorgulamasına neden olur.