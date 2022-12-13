Çöp Adam'ın yeni bölümünde neler olacak? Fragmana damga vuran sahne: Berrin mahzeni keşfediyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, çarşamba günleri Star'da ekrana geliyor. Çöp Adam'ın 14 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak 3. bölümünde neler olacak?
Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan Çöp Adam'ın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölüm konusu şöyle:
Kapatıldığı mahzenden kurtulmak için eline geçen fırsatı kullanamayan Peri, yine çaresizliğiyle baş başadır. Ablası Ahu’nun telkinleri, akıl karıştıran tesadüfler ve küçük ipuçları, Berrin’in Tamer’in sadakatini sorgulamasına neden olur.
Tamer’in sonunu düşünmeden başlattığı oyun, Berrin’in mahzeni keşfetmesiyle daha da tehlikeli bir hal alır. Herkes kaza geçiren Damla’yla ilgilenirken, Peri mahzende ölümle burun buruna gelir.
Meryem, Yavuz’un planlarından habersiz, kalbini ona kaptırmak üzeredir.
Yavaş yavaş iletişim kurmaya başlayan Peri ve Tamer, durumun başka bir boyuta ilerlediğinin henüz farkında olmasalar da, Tamer oynadığı oyundan vazgeçmediği gibi sınırları daha da zorlamaya karar verir.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Star’da ekrana gelecek.