Çöp Adam'ın yeni bölümünde neler olacak? Tamer boşanmak istiyor, yalıda işler karışıyor

Ahu ve Berrin, Peri’nin gece orada kaldığını öğrendiklerinde yalıda kıyametler kopar. Ne kadar uğraşsa da Berrin’i yalıda kalmaya ikna edemeyen Ahu, bu defa da boşanma için şartlar öne sürer.

Evi sahiplenmeye başlayan Peri, kendini kabul ettirme ve sevdirme çabasına girer fakat bu hiç de kolay olmayacaktır.

Yalıda işler çığırından çıkmışken sürpriz bir misafirin gelişiyle her şey daha da karışacaktır.