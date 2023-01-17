Çöp Adam'ın yeni bölümünde neler olacak? Tamer boşanmak istiyor, yalıda işler karışıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam’ın yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın bulunuyor. Çöp Adam dizisi yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın 8. bölümünün konusu şöyle:
Peri’yi kaybetmekten çok korkan Tamer, onu yine mahzende bulunca ani bir kararla Peri’ye evlenme teklifi eder.
Tamer, Berrin’e boşanmak istediğini söyler. Bu evliliği sürdürmeye inancı kalmayan Berrin kabul eder.
Ahu ve Berrin, Peri’nin gece orada kaldığını öğrendiklerinde yalıda kıyametler kopar. Ne kadar uğraşsa da Berrin’i yalıda kalmaya ikna edemeyen Ahu, bu defa da boşanma için şartlar öne sürer.
Evi sahiplenmeye başlayan Peri, kendini kabul ettirme ve sevdirme çabasına girer fakat bu hiç de kolay olmayacaktır.
Yalıda işler çığırından çıkmışken sürpriz bir misafirin gelişiyle her şey daha da karışacaktır.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Çöp Adam her çarşamba Star’da!