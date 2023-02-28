Çöp Adam'ın yeni bölümü: Tamer’in aklı karışıyor

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı ‘Çöp Adam’ dizisi 12. bölümüyle 1 Mart Çarşamba akşamı Star’da ekrana gelecek.
Sevilen dizi Çöp Adam’ın on ikinci bölümünün konusu şöyle:
Tamer’e sürpriz yapmak isterken Berrin tarafından engellenen Peri, Tamer’in doğum gününü savaş alanına çevirir. Peri tüm gerçekleri haykırırken, Tamer’in ona inanmamasıyla yıkılır. Kızının yaşadığı şok nedeniyle öfkelenen Tamer, Peri’nin karşısına geçer ve ailesinden sonsuza dek uzak durmasını söyler.
Berrin kızına yaşattıklarından dolayı suçluluk duysa da sonunda ailesini geri kazandığı için mutludur. Dilber’in tereddütlerine rağmen Berrin’in kazandığı zaferden dolayı gurur duyan Meryem de yengesinin en büyük destekçisi olur. Bu durum Selim tarafından terk edilen Ahu’nun işine gelmese de, otelde tanıştığı “zengin” bir yabancı onun için yeni bir umut ışığı olacaktır.
Kendini aklamaya çalışan Peri’nin denediği sıra dışı yollar Tamer’le yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Peri’ye olan tutkusuna bir türlü söz geçiremeyen Tamer’in aklı Peri’nin ailesiyle ilgili gizli kalmış gerçekleri öğrenmesiyle iyiden iyiye karışır. Tüm çabalarına rağmen gerçekleri ortaya çıkaramayan Peri’nin pes ettiği noktada şans yüzüne güler. Bu sırada Tamer ise tüm bu yaşananlara bir çare bulmak için farklı bir yol denemeye karar vermiştir.
Çöp Adam, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
Çöp Adam’ her çarşamba Star’da.