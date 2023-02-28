Çöp Adam'ın yeni bölümü: Tamer’in aklı karışıyor

ÇÖP ADAM'IN YENİ BÖLÜM KONUSU

Sevilen dizi Çöp Adam’ın on ikinci bölümünün konusu şöyle:

Tamer’e sürpriz yapmak isterken Berrin tarafından engellenen Peri, Tamer’in doğum gününü savaş alanına çevirir. Peri tüm gerçekleri haykırırken, Tamer’in ona inanmamasıyla yıkılır. Kızının yaşadığı şok nedeniyle öfkelenen Tamer, Peri’nin karşısına geçer ve ailesinden sonsuza dek uzak durmasını söyler.

Berrin kızına yaşattıklarından dolayı suçluluk duysa da sonunda ailesini geri kazandığı için mutludur. Dilber’in tereddütlerine rağmen Berrin’in kazandığı zaferden dolayı gurur duyan Meryem de yengesinin en büyük destekçisi olur. Bu durum Selim tarafından terk edilen Ahu’nun işine gelmese de, otelde tanıştığı “zengin” bir yabancı onun için yeni bir umut ışığı olacaktır.