Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi

Pazar akşamları izleyicilerle buluşan Deha dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Esme ve İmre ölümle burun buruna gelirken finalde Devran'ın İmre'yi kurtarması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Peki, Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?

Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi - 1

Deha dizisini takip edenler bu akşam dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı dizi 12 Ocak tarihli yayın akışında yer almıyor. Dizi takipçileri Deha'nın 16. bölüm tarihini araştırıyor. Deha dizisi en son 29 Aralık Pazar akşamı izleyicilerle buluşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi - 2

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı tatili ardından ekran macerasına ara veren Deha dizisinin yeni bölümünün (16. bölüm) 19 Ocak 2025 Pazar günü yayınlanması bekleniyor.

Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi - 3

DEHA 15. BÖLÜM ÖZETİ

Deha'nın 15. Bölümünde; Esme’yle yüzleşen Devran ona Cesur’la ilgili gerçekleri söyler. Esme’nin ondan sakladıkları ikilinin arasını açar. Karga’nın içeri girmesiyle Hakim’in yaşadığını öğrenen Devran bu defa intikamını şansa bırakmaz. İskender’le yeniden ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde bu defa onu oyuna getiren Devran olur.

Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi - 4

Üstelik oyuna Ferman ve Yaman da katılmıştır. Cesur’un kendine yer edinme çabası Devran’a daha da bilenmesine neden olur ve hem Devran’ın hem de İskender’in başına İhsan’ı sarar. Bu defa İhsan ikisini de canlarını en çok yakacak yerden vurmakta kararlıdır.

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