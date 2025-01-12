Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi
Pazar akşamları izleyicilerle buluşan Deha dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde Esme ve İmre ölümle burun buruna gelirken finalde Devran'ın İmre'yi kurtarması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Peki, Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?
Deha dizisini takip edenler bu akşam dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı dizi 12 Ocak tarihli yayın akışında yer almıyor. Dizi takipçileri Deha'nın 16. bölüm tarihini araştırıyor. Deha dizisi en son 29 Aralık Pazar akşamı izleyicilerle buluşmuştu.