Deha bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Deha dizisi ekran macerasına ara verdi

Üstelik oyuna Ferman ve Yaman da katılmıştır. Cesur’un kendine yer edinme çabası Devran’a daha da bilenmesine neden olur ve hem Devran’ın hem de İskender’in başına İhsan’ı sarar. Bu defa İhsan ikisini de canlarını en çok yakacak yerden vurmakta kararlıdır.