Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları)

Deha dizisi ekran macerasına başlıyor. Dizinin illk bölümü öncesinde oyuncular ve karakterleri merak eden izleyiciler, araştırma yapıyor. Peki, Deha dizisi oyuncuları kimler? Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncularına ilişkin bilgileri derledik.

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 1

Denaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi"Deha" cumartesi günleri ekranlarda olacak. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 2

DEHA OYUNCU KADROSU

Deha'nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel  Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu’nun (çocuk oyuncu) yer alıyor.

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 3

Deha, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 4

ARAS BULUT İYNEMLİ - DEVRAN

Devran, çocukken babası tarafından terk edilmiş, annesi, babaannesi ve dört kardeşiyle birlikte İstanbul’un eski ve yoksul semtlerinden birinde büyümüş. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanmanın kararını verme noktasında olan bir adam Devran.

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 5

AHSEN EROĞLU - ESME

Ahsen Eroğlu, çok zeki ama aile baskısı yüzünden ideallerine ulaşmakta zorlanan, dik başlı bir karakter olan Esme’ye hayat verecek

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 6

TANER ÖLMEZ - CESUR

Taner Ölmez, İskender (Uğur Polat) ve Aysel’in (Seda Akman) oğlu Cesur’a hayat verecek. Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran’ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 7

UĞUR POLAT - İSKENDER

Usta oyuncu Uğur Polat, Karısı ve çocuklarını kendi hırsları yüzünden terk eden, insanların zaaflarını yakalama ve yalan söyleme konusundaki üstün yeteneğiyle hayatını insanları kandırarak sürdüren ve bu yolda Devran’ı da küçüklüğünde kullanan İskender'i canlandıracak.

Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları) - 8

MELİS SEZEN - İMRE

Melis Sezen'in hayat vereceği İmre kendine uyanmış, dişil enerjisinden beslenen kendi olmaktan çok mutlu hayatın her anını bir bebek gibi büyük bir açlık ve heyecanla yaşayan özgür ruhlu bir kadın.

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