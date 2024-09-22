Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları)

TANER ÖLMEZ - CESUR

Taner Ölmez, İskender (Uğur Polat) ve Aysel’in (Seda Akman) oğlu Cesur’a hayat verecek. Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran’ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.