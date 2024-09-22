Deha dizisi oyuncuları kimler? (Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncuları)
Deha dizisi ekran macerasına başlıyor. Dizinin illk bölümü öncesinde oyuncular ve karakterleri merak eden izleyiciler, araştırma yapıyor. Peki, Deha dizisi oyuncuları kimler? Deha dizisi konusu, karakterleri ve oyuncularına ilişkin bilgileri derledik.
Denaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi"Deha" cumartesi günleri ekranlarda olacak. Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.