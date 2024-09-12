Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü?
"Demir Kadın: Neslican" filmi beyaz perde ardından TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. 2023 yılında vizyona giren "Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan Neslican Tay'ın hikayesini işliyor. Peki, Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir?
"Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan, ancak 2019'da hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hikayesini ele alıyor.