Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü?

"Demir Kadın: Neslican" filmi beyaz perde ardından TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. 2023 yılında vizyona giren "Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan Neslican Tay'ın hikayesini işliyor. Peki, Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir?

Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? - 1

"Demir Kadın: Neslican", kansere karşı verdiği mücadeleyle hafızalarda yer alan, ancak 2019'da hayatını kaybeden Neslican Tay'ın hikayesini ele alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? - 2


Naz Çağla Irmak, Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya ve Nisa Sofiya Aksongur'un rol aldığı filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstlendi.

Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? - 3

DEMİR KADIN NESLİCAN KONUSU

Demir Kadın Neslican, kanser tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Kendisine kanser teşhisi konmasıyla başlayan zorlu tedavi sürecinin aktarıldığı filmde, Neslican'ın bu süreçte yaşadıkları, yaşama tutunma mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? - 4

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.

Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimini sürdüren Neslican, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlatıyordu.

Neslican Tay 20 Eylül 2019 Cuma günü yaşamını yitirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER