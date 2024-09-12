Demir Kadın: Neslican filmi oyuncuları kimler? Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü?

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.



Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.





Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimini sürdüren Neslican, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.



Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlatıyordu.



Neslican Tay 20 Eylül 2019 Cuma günü yaşamını yitirdi.