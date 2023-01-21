Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosun kimler var?

Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Cumartesi günleri yayınlanacak olan Dokuz Oğuz dizisinin kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntılar açıklandı. Peki, Dokuz Oğuz dizisinin oyuncuları kimler?

Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosun kimler var? - 1

Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Dokuz Oğuz”, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosun kimler var? - 2

DOKUZ OĞUZ KONUSU

Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz’dan tarih duyurusuyla beraber yeni bir tanıtım da geldi. Tanıtımda, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.

Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosun kimler var? - 3

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik’in yer aldığı Dokuz Oğuz, ilk bölümüyle 28 Ocak Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER