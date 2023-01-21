Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosun kimler var?

DOKUZ OĞUZ KONUSU

Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatacak Dokuz Oğuz’dan tarih duyurusuyla beraber yeni bir tanıtım da geldi. Tanıtımda, dizinin temposunun hiç düşmeyeceği ve Mehmetçik'in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsünün anlatılacağı görülüyor.