Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Tanıtımları günler önce yapılan Dönence'nin ilk bölümünde dizinin kadrosuna ve konusuna ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence ekran macerasına 4 Temmuz Salı akşamı başlayacak.