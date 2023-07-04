Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Tanıtımları günler önce yapılan Dönence'nin ilk bölümünde dizinin kadrosuna ve konusuna ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence ekran macerasına 4 Temmuz Salı akşamı başlayacak.

N-LIFE HABERLERİ

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

DÖNENCE DİZİSİNİN KONUSU 

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 5

KARAKTERLER

Sümeyye Aydoğan (Gece)

Gece’nin (19) en büyük hayali, sevgilisi Miro (Emir) ile birlikte besteledikleri şarkıları kitlelere ulaştırmaktır. Ancak tüm hayatı boyunca yaptığı gibi yine kız kardeşi için hayallerini ertelemek zorunda kalır. Ailesinin kardeşine daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlama isteği üzerine onlarla birlikte kendisini bir anda İzmir/Foça’ya taşınmış bulur.

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 6

Caner Topçu (Özgür)

Özgür (23), denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır. Gece’nin Foça’ya gelişiyle Özgür hayatı ıskalamaması gerektiğini fark edip, kalbine söz geçirebilecek midir?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 7

Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce)

Gülce (17) özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir. İnsanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntılar yaşayan Gülce için Foça’ya taşınmak iyi gelecek midir?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 8

Didem İnselel (Verda)

Verda (45) Gece ve Gülce’nin annesidir. Gülce’nin ihtiyaçları için akademik kariyerini bırakıp kendini ona adamıştır. En büyük isteği, kızı Gülce’nin, onlar olmadan da hayatta kalacak kadar güçlü hale gelmesidir. Kızı için Foça’ya taşınan Verda’yı hiç hesap etmediği sınavlar beklemektedir. Verda bu sınavların üstesinden gelebilecek midir?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 9

Emre Kınay (Cem)

Cem (47) Verda’nın eşi, Gece ve Gülce’nin babasıdır. Yetenekli bir mimar olması bir yana, aile babası olmak için yaratılmış gibidir. Ancak Cem’in ailesinden bile sakladığı büyük sırrı Foça’ya taşınmasıyla onu zorlamaya başlar. Yıllardır tüm zorlukların sevgi bağıyla üstesinden gelmiş ailenin hayatı Cem’in sırrı yüzünden alt üst olacak mıdır?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 10

Doğa Karakaş (Rüzgar)

Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür’dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar’ı neler beklemektedir?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 11

Atakan Hoşgören (Emir)

Emir, nam-ı diğer Miro(20) sevgilisi Gece’yle birlikte müzik yapma hayalleri kuran bir gençtir. Babası İrfan yüksek diplomat, annesi Emel ise davranış bilimlerinde uzmandır. Miro Gece’ye sürpriz yapmak için gittiği Foça’da hayatını mahvedecek bir olaya karışır. Peki Miro bu beladan kurtulabilecek midir?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 12

Ogün Kaptanoğlu (Harun)

Harun (55) varlıklı bir iş adamı ve bir hayır severdir. Foça’da oğlu Ata ile yaşamaktadır. Oğlunun ilhamıyla, özel gereksinimli çocuklar için açtığı “Ata Sörf ve Yelken Kulübü” kasabanın çekim merkezi haline gelir. Bu kulüp sayesinde Verda ve ailesi Harun’a komşu olmuştur. Harun, Verda’nın zor anlarında en büyük destekçisi haline gelir. Bu durum Harun ve Cem arasında bir gerilime neden olacak mıdır?

Dönence dizisi nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var? - 13

Nazlı Çetin (Sera)

Sera(19) Gece’nin liseden en yakın arkadaşıdır. Annesini kaybettikten sonra, babası başkasıyla evlenmiş ve yeni aileye Sera’yı almamıştır. Kızını paraya boğarak kendisinden uzak kalmasını sağlar. Eğlenceli, uçarı bir kız olan Sera, derinlerde babasına duyduğu öfke ve sevgi özlemini de zaman zaman yaşar. Foça, aradığı aile sıcaklığını ve sevgiyi Sera’ya verebilecek midir?

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