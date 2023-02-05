Ego dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi Ego'nun konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı, yeni dizi “Ego” 5 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Ego dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi Ego'nun konusu ve oyuncu kadrosu

Ego dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi Ego'nun konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Ego” ile ilgili ayrıntılar geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

Ego dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi Ego'nun konusu ve oyuncu kadrosu - 2

EGO DİZİSİ KADROSU

Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda; Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü yer alıyor.

Ego dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi Ego'nun konusu ve oyuncu kadrosu - 3

EGO DİZİSİ KONUSU

Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

Ego dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi Ego'nun konusu ve oyuncu kadrosu - 4

YILDIRIM KARAKTERİ HAKKINDA

“Ego”nun başrollerinden Alperen Duymaz, Erhan Yıldırım karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Alperen Duymaz, “Ego”da fedakar bir adama hayat verecek. Canlandıracağı Erhan karakteri; nişanlısı Elif’i deli gibi sevse de hayatını toptan alt üst edecek büyük bir seçimin eşiğine gelecek.

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