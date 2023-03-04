Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ego dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar

Ekran macerasına devam eden Ego dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Pazar günleri izleyicilerle buluşan Ego'nun kadrosu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşuyor. Peki, Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ego dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar...

Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ego dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar - 1

Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu ise Erkan Birgören ile Tuna Görgün’ün kaleme aldığı, Ego dizisi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ego dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar - 2

EGO DİZİSİ KONUSU

5 Şubat Pazar günü ekran macerasına başlayan  dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Ego dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ego dizisinin konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar - 3

EGO DİZİSİNİN KONUSU

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

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