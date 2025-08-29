Engin Akyürek ve Gülsim Ali'li Bereketli Topraklar dizisinden ilk kareler
Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı "Bereketli Topraklar", izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan Bereketli Topraklar dizisinden ilk kareler paylaşıldı.
Adana’nın köklü ailelerinden Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor! Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın!