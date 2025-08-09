Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli mi?
Sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da programının yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Program, gündüz kuşağının en sevilenleri arasında yer alıyor ve kayıplar bulunuyor, küsler barıştırılıyor. Uzman psikolog ve avukatların da yer aldığı Esra Erol'da 2025 yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, yeni sezona dair detaylar...
Gündüz kuşağının merakla beklenen Esra Erol'da programına kısa süre kaldı. Program ATV ekranlarına izleyici karşısına çıkıyor. Ülkenin farklı noktalarından konukların sorunlarına çözüm aranıyor, kayıplar canlı yayında bulunuyor. Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği programın yeni sezonu ne zaman?