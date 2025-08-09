Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli mi?

Sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da programının yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Program, gündüz kuşağının en sevilenleri arasında yer alıyor ve kayıplar bulunuyor, küsler barıştırılıyor. Uzman psikolog ve avukatların da yer aldığı Esra Erol'da 2025 yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte, yeni sezona dair detaylar...

Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli mi?

Gündüz kuşağının merakla beklenen Esra Erol'da programına kısa süre kaldı. Program ATV ekranlarına izleyici karşısına çıkıyor. Ülkenin farklı noktalarından konukların sorunlarına çözüm aranıyor, kayıplar canlı yayında bulunuyor. Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği programın yeni sezonu ne zaman?

Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli mi?

ESRA EROL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR

Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da programı ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanıyor. Program, 27 Haziran günü sezon finali yapmıştı. Ancak yeni sezona dair tarih paylaşımı henüz gelmedi.

Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli mi?

Fakat 2024 yılında Esra Erol'da sezon finali 28 Haziran 2024'te yapılmıştı. Yeni sezon ise 2 Eylül'de başlamıştı. Bu tarihler dikkate alındığında yeni sezonun 1 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyor.

Esra Erol'da programı 2015 yılından bu yana ekranlara geliyor. 10 sezondur devam eden program ATV'de gündüz kuşağında yayımlanıyor.

