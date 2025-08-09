Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli mi?

Fakat 2024 yılında Esra Erol'da sezon finali 28 Haziran 2024'te yapılmıştı. Yeni sezon ise 2 Eylül'de başlamıştı. Bu tarihler dikkate alındığında yeni sezonun 1 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyor.



Esra Erol'da programı 2015 yılından bu yana ekranlara geliyor. 10 sezondur devam eden program ATV'de gündüz kuşağında yayımlanıyor.