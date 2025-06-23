Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu

Esra Erol'un kendisiyle aynı adı taşıyan programı Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu. Yıllardır hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Esra Erol'da programının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında sezon finali yapacak. Peki, Esra Erol'da ne zaman sezon finali yapacak?

Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu - 1

Esra Erol’da, 2024–2025 sezonunu Haziran ayı sonunda noktalıyor. Yıllardır rekor izlenme rakamlarıyla gündüz kuşağının vazgeçilmezi olan program, yine birbirinden etkileyici hikâyelerle dolu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu - 2

Geçen yıl 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapan program bu yıl ise 27 Haziran 2025 tarihinde bir sezonu daha geride bırakacak.

Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu - 3

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sezon finalinin ardından program, yaz tatiline girerek kısa bir süreliğine ekranlardan uzak kalacak. Geçmiş yıllardaki yayın takvimi dikkate alındığında, 2025–2026 sezonu için yeni yayın dönemi Eylül ayının ilk haftası gibi başlayabilir

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