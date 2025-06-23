Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu
Esra Erol'un kendisiyle aynı adı taşıyan programı Esra Erol'da sezon finali tarihi merak konusu oldu. Yıllardır hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Esra Erol'da programının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında sezon finali yapacak. Peki, Esra Erol'da ne zaman sezon finali yapacak?
Esra Erol’da, 2024–2025 sezonunu Haziran ayı sonunda noktalıyor. Yıllardır rekor izlenme rakamlarıyla gündüz kuşağının vazgeçilmezi olan program, yine birbirinden etkileyici hikâyelerle dolu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.