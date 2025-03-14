Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi
Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaşacağı "Eşref Rüya" dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Eşref Rüya dizisinin ayrıntıları belli oldu. Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.