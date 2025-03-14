Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi

Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaşacağı "Eşref Rüya" dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi - 1

Eşref Rüya dizisinin ayrıntıları belli oldu. Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

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Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi - 2

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı Eşref Rüya dizisi 19 Mart Çarşamba günü 1. bölümüyle ekranlara gelecek.


Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi - 3

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.


Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi - 4

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

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