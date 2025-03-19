Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu
Yeni dizi Eşref Rüya’nın ekrana gelmesine kısa bir süre kaldı. İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Çağatay Ulusoy'un hayat vereceği Eşref Rüya’nın yolculuğunu ekrana taşıyacak dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Eşref Rüya oyuncuları kimler?
Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi "Eşref Rüya" ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor.