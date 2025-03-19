Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu

Yeni dizi Eşref Rüya’nın ekrana gelmesine kısa bir süre kaldı. İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak. Çağatay Ulusoy'un hayat vereceği Eşref Rüya’nın yolculuğunu ekrana taşıyacak dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Eşref Rüya oyuncuları kimler?

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 1

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi "Eşref Rüya" ilk bölümüyle 19 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor.


N-LIFE HABERLERİ

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 2

Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 3

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 4

EŞREF RÜYA OYUNCULARI

NİSAN AKYOL (DEMET ÖZDEMİR)

Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile İstanbul’da büyük bir hayat mücadelesi içinde. Son derece duygusal, hisli, çocuksu ruhunu kaybetmeyen neşeli bir kadın. Bir yandan evini geçindirmeye çalışırken bir yandan müzik kariyerini ilerletmeye çabasında.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 5

EŞREF TEK (ÇAĞATAY ULUSOY)

İstanbul'da “Yetimler” olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünümünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul’un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel’in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da, bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya’sını aramaktan vazgeçmez.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 6

ÇİĞDEM SERİM (BÜŞRA DEVELİ)

Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu. Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev almakta. Yetimler örgütünü çökertmek en büyük amacı.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 7

GÜRDAL BOZOK (NECİP MEMİLİ)

Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, “Deli Gürdal” olarak da bilinmekte. Yetimler’in kirli işlerine koştururken oteldeki operasyonlarla da yakından ilgilenir.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 8

MÜSLÜM ÇERMİK (TOLGA TEKİN)

Eşref’in ekibinin en büyüğü, ekibin ağabeyi. Eski siyasal islamcı, ağırbaşlı bir adam. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek.

Eşref Rüya dizisi oyuncuları kimler? Eşref Rüya oyuncu kadrosu ve konusu - 9

FARUK SEZERİ (AHMET RIFAT ŞUNGAR)

Eşref’in ekibinin en genci. Analitik zekası yüksek ve diğerlerine nazaran entelektüel bir adam. Eşref’in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta. Duygusal ve nazik yapısı sebebiyle ilk bakışta kimse onun mafya için çalıştığına ihtimal vermez.

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