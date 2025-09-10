Eşref Rüya (Eşref Tek) yeni sezon tarihi açıklandı
Eşref Rüya (Eşref Tek) yeni sezon tarihi belli oldu. Eşref ve Nisan’in hikayesindeki ikinci perdeye dair ipuçları veren tanıtımla Eşref Rüya (Eşref Tek) yeni sezon tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, perşembe akşamları yayımlanan Eşref Rüya (Eşref Tek) eylül ayında ekranlara merhaba diyecek.
Eşref Rüya (Eşref Tek) yeni sezon fragmanları paylaşıldı. 17 Eylül Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacağı ilan edilen fragmana, Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref Tek’in raconu damga vurdu. Üzerinde “Siz hepiniz Eşref tek” yazılı mezar taşıyla gezdiği görülen Eşref’in, "Alem buysa racon tek" çıkışı, yeni sezonda yaşanacak çekişme ve çatışmanın ilk ipucu oldu.