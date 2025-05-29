Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? (Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu - oyuncu kadrosu)
Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü sebebiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler?
"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ" filmi, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi’nin yıldönümüne özel olarak bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer, 2023 yılında beyaz perdeye taşınmıştı.