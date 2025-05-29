Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? (Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu - oyuncu kadrosu)

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ KONUSU

Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.



KARAKTERLER



Can Sipahi: Fatih Sultan Mehmet



Caner Kurtaran: Bizans İmparatoru Konstantin



Emin Gürsoy: Aşık Paşazade



Bülent Alkış: Zağnos Paşa



Ali Efe Altunbaş: Şehzade Ahmet



Orhan Kılıç: II. Murad