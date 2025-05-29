Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? (Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu - oyuncu kadrosu)

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü sebebiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? (Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu - oyuncu kadrosu) - 1

"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ" filmi, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi’nin yıldönümüne özel olarak bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Tarihin akışını değiştiren büyük zafer, 2023 yılında beyaz perdeye taşınmıştı.

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Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? (Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu - oyuncu kadrosu) - 2

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ OYUNCU KADROSU

Biyografi ve tarih içerikli Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ adlı yapımda başrolleri Can Sipahi, Osman Karakoç, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış paylaşıyor.

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi oyuncuları kimler? (Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu - oyuncu kadrosu) - 3

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ KONUSU

Filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

KARAKTERLER

Can Sipahi: Fatih Sultan Mehmet

Caner Kurtaran: Bizans İmparatoru Konstantin

Emin Gürsoy: Aşık Paşazade

Bülent Alkış: Zağnos Paşa

Ali Efe Altunbaş: Şehzade Ahmet

Orhan Kılıç: II. Murad

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