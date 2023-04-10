Gecenin Ucunda 24. bölümde neler olacak? Macide ve Nazlı'dan ortak plan

"Gecenin Ucunda" yeni bölümüyle 11 Nisan Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan "Gecenin Ucunda" Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
11 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Macide, Kazım’ın gerçek yüzünü annesinden öğrenmiş, ne yapacağını bilemez haldedir. Büyük bir aşkla evlendiği, bebek beklediği kocasının aslında nasıl biri olduğunu öğrenmek, Macide’yi derinden sarsmıştır.
Aklında artık iki şey vardır. Nermin’i çocuğuyla kavuşturmak ve Kazım’ı terk etmek. Ancak bunun için bir plan yapması, Kazım’ı etkisiz hale getirmesi gerekmektedir. Sonunda Nazlı’yla el ele verip Kazım’ı hapse attıracak bir plan yapar.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Hazal Benli, Umut Kaya ve Altuğ Elveriş yer alıyor.
Gecenin Ucunda’nın yönetmenliğini Barış Erçetin üstlenirken, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür’ün yaptığı dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.