Gecenin Ucunda 24. bölümde neler olacak? Macide ve Nazlı'dan ortak plan

Aklında artık iki şey vardır. Nermin’i çocuğuyla kavuşturmak ve Kazım’ı terk etmek. Ancak bunun için bir plan yapması, Kazım’ı etkisiz hale getirmesi gerekmektedir. Sonunda Nazlı’yla el ele verip Kazım’ı hapse attıracak bir plan yapar.