Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı

Star Tv'nin salı günü dizisi Gecenin Ucunda'nın 14. bölüm tarihi merak konusu oldu. 27 Aralık tarihinde yayınlanan Gecenin Ucunda son bölümünde Macide ve Kazım nikah masasına oturmuştu. Çiftin evlilik haberini alan Nermin ve Berrin büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, Gecenin Ucunda yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı - 1

Star Tv 3 Ocak yayın akışı ardından Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Ekran macerasına ara veren Gecenin Ucunda dizisinin 14. bölümü yerine "Yenilmez 4" isimli sinema filmi ekranlarda olacak.

Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı - 2

En son 27 Aralık'ta izleyicilerin karşısına çıkan dizinin, 10 Ocak 2023 tarihinde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı - 3

DİZİLER NEDEN YILBAŞINDA ARA VERİYOR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle TV dizileri yayınına ara verecek.

Geçmiş yıllarda yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, kanallara göre değişiklik gösteriyor.

Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı - 4
Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı - 5

STAR TV 3 OCAK YAYIN AKIŞI

ÇÖP ADAM (07:00)
HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELDİ (09:00)
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN (10:00)
SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE (13:00)
SÖZ (16:00)
STAR HABER (18:15)
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 (19:00)
YENİLMEZ 4 (20:00)
GECENİN UCUNDA (21:45)
YENİLMEZ 4 (00:30)
TOPRAK İLE FİDAN (02:30)
HAYAT BAZEN TATLIDIR (03:30)
SÖZ (05:00)

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