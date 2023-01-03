Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı

DİZİLER NEDEN YILBAŞINDA ARA VERİYOR?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle TV dizileri yayınına ara verecek.



Geçmiş yıllarda yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, kanallara göre değişiklik gösteriyor.