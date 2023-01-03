Gecenin Ucunda neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star Tv 3 Ocak yayın akışı

Star Tv 3 Ocak yayın akışı ardından Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Ekran macerasına ara veren Gecenin Ucunda dizisinin 14. bölümü yerine "Yenilmez 4" isimli sinema filmi ekranlarda olacak.
En son 27 Aralık'ta izleyicilerin karşısına çıkan dizinin, 10 Ocak 2023 tarihinde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle TV dizileri yayınına ara verecek.
Geçmiş yıllarda yılın ilk iki haftası olarak belirlenen bu süre, kanallara göre değişiklik gösteriyor.
ÇÖP ADAM (07:00)
HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELDİ (09:00)
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN (10:00)
SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE (13:00)
SÖZ (16:00)
STAR HABER (18:15)
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 (19:00)
YENİLMEZ 4 (20:00)
GECENİN UCUNDA (21:45)
YENİLMEZ 4 (00:30)
TOPRAK İLE FİDAN (02:30)
HAYAT BAZEN TATLIDIR (03:30)
SÖZ (05:00)