Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ahmet ölümle pençeleşiyor, Kazım çıkış yolu arıyor

'Gecenin Ucunda' 12. yeni bölümüyle 20 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Macide, Ahmet’le Nermin’in tuzağına düşmüştür ve elini kana buladığını zannederken, Nermin kendini bu işin içinden sıyırmayı başarmıştır.
Nermin’in suç ortağı Ahmet hastanede ölümle pençeleşirken, diğer suç ortağı Serra ise korkusundan susmakta ve başının bu yüzden derde gireceğinden korkmaktadır.
Kazım çevrilen bu oyunlardan habersiz Macide’yi düştüğü belanın içinden kurtarmaya çalışmakta, bir çıkış yolu aramaktadır.
Sonunda kendini feda etmekten başka çare bulamayan Kazım, aşkı için siper olmaya hazırlanırken, Nermin’in hiç beklenmedik hatası bütün dengeleri değiştirecek, taşları yerinden oynatacaktır.
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
Masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ her salı Star’da.