Gecenin Ucunda yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ahmet ölümle pençeleşiyor, Kazım çıkış yolu arıyor

'Gecenin Ucunda' 12. yeni bölümüyle 20 Aralık Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.