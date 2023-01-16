Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Kazım ve Macide’nin zorlu sınavı...

GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM KONUSU

17 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:

Berrin’in kurduğu kumpas yüzünden demir parmaklıklar ardına giren Kazım, büyük bir hukuk mücadelesine girişir. Ancak Kazım’ın savaşı tek cephede değildir. Macide hakkında öğrendiği şok edici gerçek, artık kendi aşkına karşı da mücadele etmesine neden olur. Macide ise Kazım’ın kendisine neden eskisi gibi davranmadığını anlamaya çalışırken diğer yandan onu düştüğü zor durumdan kurtarmak için çok büyük çaba harcamaktadır. Karşısına çıkan büyük engelleri aşmayı her zaman başaran Macide ve Kazım aşkı, bu zorlu sınavı da geçebilecek midir?