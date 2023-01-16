Gecenin Ucunda yeni bölümde neler olacak? Kazım ve Macide’nin zorlu sınavı...

Star'ın sevilen dizisi Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 17 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan Gecenin Ucunda, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
17 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün konusu ise şöyle:
Berrin’in kurduğu kumpas yüzünden demir parmaklıklar ardına giren Kazım, büyük bir hukuk mücadelesine girişir. Ancak Kazım’ın savaşı tek cephede değildir. Macide hakkında öğrendiği şok edici gerçek, artık kendi aşkına karşı da mücadele etmesine neden olur. Macide ise Kazım’ın kendisine neden eskisi gibi davranmadığını anlamaya çalışırken diğer yandan onu düştüğü zor durumdan kurtarmak için çok büyük çaba harcamaktadır. Karşısına çıkan büyük engelleri aşmayı her zaman başaran Macide ve Kazım aşkı, bu zorlu sınavı da geçebilecek midir?
TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, 'Gecenin Ucunda'nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan yer alıyor.
Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, proje tasarımını Başar Başaran ile Emre Özdür’ün yaptığı dizinin senaryosunu Seda Çakır Avunduk, Aysun Erdoğan, Ezgi Özcan ve Redife Zerener kaleme alıyor.